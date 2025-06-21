Олимпийские игры кошек привели в восторг соцсети 21.06.2025, 9:22

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Ролик собрал 60 млн просмотров меньше чем за 24 часа.

На днях китайская компания MiniMax представила Hailuo 02, второе поколение своей модели искусственного интеллекта для генерации видео. Это конкурент Sora от OpenAI и Veo 3 от Google.

По сравнению с предыдущей версией в Hailuo 02 заметно улучшили обработку сложных запросов и моделирование физических процессов. По словам разработчиков, на данный момент это единственная модель, способная точно генерировать сложные сцены, такие как гимнастические упражнения.

И вот уже есть первый отличный пример – Олимпийские игры среди котов. Его сгенерировал пользователь @Pablo Prompt. Ролик собрал 60 млн просмотров меньше чем за 24 часа.

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