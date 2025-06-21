«Не получу Нобеля»: Трамп заявил, что положил конец «кровопролитию» 2 21.06.2025, 9:24

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Что имел в виду президент США?

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог добиться заключения мира между Демократической Республикой Конго и Руандой, определив это как свою личную заслугу.

«Я очень рад сообщить, что вместе с госсекретарем Марко Рубио я заключил замечательный Договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда, положив конец войне, известной десятилетиями жестокого кровопролития», - написал Трамп в своей сети Truth Social.

Он добавил, что представители двух стран, как ожидается, подпишут мирный договор в Вашингтоне на следующей неделе.

При этом президент США пожаловался, что не получит за это Нобелевскую премию мира.

«Я не получу Нобелевскую премию мира за это. Я не получил ее за прекращение войны между Индией и Пакистаном, или Сербией и Косово, или за сохранение мира между Египтом и Эфиопией… Я не получу ее за Россию/Украину или Израиль/Иран — каковы бы ни были результаты — но люди знают, и это все, что для меня важно», - заявил он.

Трамп регулярно заявляет о своих миротворческих успехах, однако реальных результатов его усилия приносят не так много. Так, он обещал закончить войну России против Украины сначала за 24 часа, затем за 100 дней, однако до сих пор так и не смог добиться этого.

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