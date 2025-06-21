В Минске массово отметили выпускной из вузов 21.06.2025, 9:27

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Без Лукашенко, но с алыми парусами.

Несколько тысяч выпускников вузов 20 июня отметили конец учебы на площадке у Дворца спорта в Минске. Треть бывших студентов была не из столицы. Перед ними выступали артисты и министр образования Андрей Иванец, пишет «Зеркало».

В празднике «Самый лучший выпускной» участвовали около 3 тысяч выпускников вузов из всех регионов страны. Из Минска — около 2 тысяч, почти тысяча прибыла из регионов.

Выступая перед бывшими студентами, глава Минобразования Иванец неоднократно цитировал Лукашенко, а еще пояснял, что значит анонсированная диктатором 20 июня «донастройка» образования. По словам Иванца, речь идет о «совершенствовании деятельности магистратуры в нашей стране» — совещание с Лукашенко по этой теме пройдет в течение месяца.

Отметим, что, когда младший сын Лукашенко Николай учился в школе, диктатор внес изменения в систему среднего образования. Теперь, когда он заговорил о высшем и магистратуре, Николай как раз на последних курсах вуза.

Кроме него, со сцены у Дворца спорта выступали МС ADAHOVSKI, DJ ELLAY, DJ BUDDHAUNIQUE, исполнитель Шир с шоу-балетом «Феерия» и кавер-бэнд «Разгар».

Кульминацией вечера стало световое и пиротехническое шоу — по Свислочи проплыли корабли с алыми парусами.

Всего в Беларуси в 2025 году вузы окончили 43 тысячи человек.

Напомним, в 2023 году в подобном мероприятии участвовал Александр Лукашенко.

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