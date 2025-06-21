Иран тестирует собственный «Орешник на минималках» 21.06.2025, 9:35

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иллюстративное фото

Что известно о баллистической ракете, которая ударила по Израилю.

19 июня Иран впервые применил по Израилю новую баллистическую ракету средней дальности. Она очень напоминает российскую ракету «Орешник», хотя и менее мощная и создана на более простых технологиях.

Об этом сообщает Defence Exspress.

Во время утреннего удара 19 июня Иран применил новый тип ракет средней дальности. Их особенность в наличии необычной боевой части - вместо моноблока в ней содержится около 20 суб-боеприпасов.

Данная ракета попала по городу Азор вблизи Тель-Авива, и это стало первым случаем использования такого типа вооружения Ираном.

הבוקר חווינו פגיעה של טיל בעל יכולת פיזור של חימושים קטנים המתפזרים בשטח רחב יחסית.



יתכן שחלק מהחימושים יישארו על הקרקע ולא יתפוצצו.



לא נוגעים בנפלים או בחפץ חשוד, מיד מתקשרים 100. pic.twitter.com/5zzBW72Oww — פיקוד העורף (@PikudHaoref1) June 19, 2025

Новый тип - новая угроза для мирного населения

По данным командования армии Израиля, каждый из суб-боеприпасов содержит ориентировочно 2,5 кг взрывчатки. Раскрытие боевой части происходит на высоте около 7 км, после чего снаряды рассеиваются в радиусе до 8 км.

Пока точно не установлен тип данной ракеты, но среди возможных вариантов называют Khorramshahr-4 (Kheibar).

Израиль назвал новую боевую часть кассетной. Однако учитывая ее конструкцию больше подходит сравнение с раздельной головной частью, которую используют в баллистических ракетах для усложнения перехвата и нанесения ударов по нескольким целям одновременно.

Аналог российского «Орешника», но на минималках

По аналогичной схеме работает российская ракета средней дальности «Орешник», а также межконтинентальные ракеты с MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle).

Вместе с тем, иранская ракета, вероятно, использует более простую систему MRV - рассеивание блоков без индивидуального наведения.

Техническое сравнение с МБР США и СССР

Впервые система MRV была применена на американской Polaris A-3 в 1964 году. СССР ответил шахтной Р-36П (1970) и подводной Р-27У (1974), каждая из которых несла по три ядерные боевые части.

Однако в отличие от этих образцов, иранская ракета рассеивает суббоеприпасы на значительно более низкой высоте - всего 7-8 км.

Новый вызов для израильской системы противоракетной обороны

Чтобы эффективно нейтрализовать угрозу, ее нужно сбивать еще до разделения боевых элементов - на большом расстоянии, с помощью систем Arrow-3 или THAAD. Если же подрыв произойдет над городом, суббоеприпасы все равно упадут в пределах агломерации.

Таким образом, единственной надеждой для перехвата на более близком расстоянии остается система Iron Dome. Но большое количество суб-боеприпасов может ее перегрузить. Скорее всего, именно это и произошло во время удара 19 июня, ведь израильская ПВО не гарантирует защиту от масштабных атак, даже несмотря на активные удары ЦАХАЛа по иранским пусковым установкам и заводам.

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