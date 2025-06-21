«Однажды мы увидели корову, которая любовалась закатом с президентского балкона» Андрей Карась, «Салідарнасць»

21.06.2025, 9:55

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Напрашиваются параллели с романом Маркеса «Осень патриарха».

Александр Лукашенко заявил, что место коровы – во «дворце». Помимо воли он вновь подчеркнул свою схожесть с главным героем романа Габриэля Маркеса «Осень патриарха».

17 июня на совещании по сельскому хозяйству в Минском районе правитель вновь заявил, что стоило бы поставить памятник корове – в знак заслуг этого животного в жизни людей, и особенно в годы Великой Отечественной войны.

Пытаясь быть оригинальным, Лукашенко в который раз продемонстрировал свою ретроградность. Идея о памятнике корове – часть послевоенного советского фольклора, эту мысль даже приписывают писателю Михаилу Шолохову.

Но если тогда идея о таком памятнике действительно была актуальной, то этого никак не скажешь спустя 80 лет после окончания войны.

И, кстати, памятник корове в Беларуси есть. Бронзовую скульптуру установили около минской Комаровки в 2018 году.

Более любопытными выглядит другое высказывание Лукашенко от 17 июня: «Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого, корова, образно говоря, должна стоять во дворце».

Вот эти слова способны произвести впечатление. Правда, они вызывают аналогии совершенно не те, на который рассчитывал правитель. Корова во дворце – это сильнейший образ из знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха» о катастрофических последствиях для страны в период правления диктатора.

«Патриарх» после многих десятилетий пребывания на вершине власти мог позволить себе что угодно (инакомыслящих ждали политические репрессии и террор). К примеру, в президентском дворце появились коровы, которых так любил диктатор. Их образ в романе стал символом деградации власти и разложения государства.

Приведем несколько отрывков о позднем периоде жизни несменяемого правителя.

***

«Посол Пальмерстон, один из последних дипломатов, вручивших ему свои верительные грамоты, рассказал в своих запрещенных в нашей стране мемуарах, что трудно было представить себе более глубокого старика, рассказал о том невообразимом беспорядке, который царил в президентском дворце… В зале том бродили куры и пытались клевать колосья изображенных на гобеленах пшеничных полей, а какая-то корова рвала холст с изображением епископа, явно намереваясь его сожрать».

***

«А однажды в январе мы увидели корову, которая любовалась закатом с президентского балкона; представьте себе, корова на главном балконе отечества! какое безобразие! ну не дерьмовая ли страна?! Но тут все засомневались, возможно ли это, чтобы корова очутилась на президентском балконе? Разве коровы разгуливают по лестницам, да еще по дворцовым, да еще устланным коврами?»

***

«И он стукнул по столу кулаком, как делал это всегда, принимая окончательное решение, после чего отправился спать и спал до тех пор, пока не настало время доить коров».

***

«И только патруль безусых юнцов остался в угасающем доме, где коровы бродили без помех от вестибюля до зала заседаний государственного совета. «Они сжевали гобелен с изображением цветущего луга, мой генерал, съели архивы», – он не слышал».

***

«Затем он поджег все высохшие коровьи лепешки, те, что коровы, разгуливая по дворцу, навалили за день, и, как всегда, запах и дым горящего коровьего навоза пробудили в нем воспоминание о детстве».

***

«И вот мы поднялись на главный этаж по каменной лестнице, покрытой опереточно роскошным ковром, который был истоптан коровьими копытами, и, начиная от первого холла и кончая последней спальней, мы заглянули во все комнаты, прошли через все служебные помещения, через бесчисленные приемные, и всюду бродили невозмутимые коровы; они жевали бархатные шторы и мусолили атласную обивку кресел, наступая на святые иконы и на портреты полководцев, валявшиеся на полу среди обломков мебели и свежих коровьих лепешек; коровы хозяйничали в столовой и в концертном зале, оскверняя его своим мычанием, – всюду были коровы».

***

«В эту первую ночь без него мы вдруг увидели всю его огромную империю, ее малярийные озера, ее душные, погруженные в смрад испарений селения в заболоченных дельтах рек, мы увидели колючую проволоку алчности, ограждающую принадлежащие ему провинции, где паслись неисчислимые стада коров новой, великолепной породы, коров, которые появлялись на свет с наследственным родимым пятном – личным клеймом президента. Еще совсем недавно мы верили, что он и впрямь доживет не только до второго, но и до третьего пришествия кометы».

Андрей Карась, «Салідарнасць»

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