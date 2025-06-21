WSJ: Может ли одна авиация принести победу Израилю? 21.06.2025, 9:56

Конфликт между Израилем и Ираном — исторически уникальный.

Израиль проводит массированные авиаудары по иранским объектам, надеясь достичь стратегических целей без полномасштабной наземной операции. Это редкий случай конфликта, где противостояние ведется почти исключительно с воздуха — и это может изменить представления о будущих войнах, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Цель Израиля — не допустить создания ядерного оружия в Иране: либо физически уничтожив ключевые объекты, либо вынудив Тегеран отказаться от программы через переговоры. Некоторые израильские политики также говорят об устранении иранского теократического режима.

Однако эксперты сомневаются, что одной авиацией можно выиграть такую войну. Как отмечает историк Филлипс О’Брайен, без присутствия на земле нельзя захватить территорию — только уничтожить.

Израиль делает ставку на высокоточное оружие, беспилотники и разведку. Возможное участие США, особенно с их проникающими бомбами, может сыграть ключевую роль — например, в ударе по подземному центру обогащения урана Фордо. Белый дом заявил, что решение по участию будет принято в ближайшие недели.

Иран, несмотря на ограниченные возможности, не сдается. Его ракеты не нанесли существенного урона благодаря израильской ПВО, а ВВС Израиля продолжают доминировать в небе над западным Ираном.

Сценариев завершения конфликта несколько: разрушение ядерной программы Ирана, уступки Тегерана, смена режима — или затяжной тупик. Даже частичный успех может выиграть для Израиля время, но не решит проблему окончательно.

Впервые в истории возможно, что исход большой войны будет решен без оккупации — только ударами с воздуха.

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