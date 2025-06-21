Белоруска отметилась на проходной в восемь утра, через пять минут была в кабинете — начальство сочло это опозданием 9 21.06.2025, 10:00

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иллюстративное фото

Кто прав?

Многие люди, когда утром отмечаются на проходной, думают, что таким образом зафиксировали свой приход на работу к началу рабочего дня. Но в реальности учет рабочего времени сложнее, и важно знать нюансы. В Федерации профсоюзов пояснили на примере.

Сотрудница госпредприятия в Гомельской области рассказала, что ее рабочий день начинается в 8 утра. В это время она зашла в здание, камеры ее зафиксировали. Рабочее место женщины — кабинет на третьем этаже без лифта. Когда она пришла туда, поднявшись по лестнице, на часах уже было 8.05. Работодатель посчитал это опозданием и грозится дисциплинарным наказанием. Женщина обеспокоена — насколько это законно?

Главный правовой инспектор труда областной профсоюзной организации Ольга Богданович объяснила: для работодателя важно не время прихода на территорию предприятия, а момент начала работы на рабочем месте. В данном случае — в кабинете. Рабочее время — это время, когда сотрудник должен быть именно на своем рабочем месте и выполнять обязанности.

Согласно трудовому законодательству, фактическое рабочее время считается с момента появления на рабочем месте по расписанию или указанию работодателя и до окончания смены. При этом время, затраченное на дорогу от проходной до кабинета, в рабочее время не входит, так же как и время на переодевание или регистрацию при уходе.

То есть если сотрудница отметилась на проходной в 8.00, но оказалась у рабочего стола только в 8.05, то с точки зрения закона она фактически приступила к работе с опозданием. И в этом случае дисциплинарные меры со стороны работодателя законны.

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