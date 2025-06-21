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В Варшаве найден мертвым белорусский активист Дмитрий Касперович

  • 21.06.2025, 10:16
  • 1,044
В Варшаве найден мертвым белорусский активист Дмитрий Касперович
Дмитрий Касперович

Ему было 43 года.

В Варшаве погиб беларусский оппозиционный политик и активист, член Сейма партии БНФ Дмитрий Касперович, сообщает Charter97.org.

Тело Дмитрия нашли в его доме в польской столице. Из СМИ известно, что смерть 43-летнего мужчины наступила не в результате естественных причин.

Дмитрий Касперович с молодого возраста, в течение 20 лет, состоял в патриотических организациях — был в «Молодом фронте», затем в партии БНФ. Был членом Сейма партии БНФ. В 2006 году его посадили на полгода за попытку вывесить бело-красно-белый флаг над Мингорисполкомом.

После усиления репрессий активист эмигрировал, но в 2022 году приехал в Минске и был задержан. Позднее он смог выбраться из страны.

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