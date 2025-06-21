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Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

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  • 21.06.2025, 10:24
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Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

За «решительное дипломатическое вмешательство» в конфликт с Индией.

Правительство Пакистана номинировало президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира «в знак признания его решительного дипломатического вмешательства» в конфликт Индии и Пакистана.

Об этом сообщает правительство Пакистана.

«В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации», - говорится в сообщении правительства Пакистана.

В публикации также говорится о том, что действия Дональда Трампа стали «свидетельством его роли настоящего миротворца». Правительство Пакистана также отметило «ключевое лидерство» президента США в урегулировании конфликта в регионе Кашмир.

Пакистан продолжает надеяться, что его искренние усилия будут продолжать способствовать региональной и глобальной стабильности, особенно в контексте продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, включая гуманитарную трагедию, разворачивающуюся в Газе, и обострение эскалации с участием Ирана.

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