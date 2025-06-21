«Все почему-то думают, что я сделала пластику» 8 21.06.2025, 10:39

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В 41 год белоруска в восторге от своей внешности.

Сайт «Онлайнер» продолжает рассказывать о белорусках, которые в 40+ нравятся себе даже больше, чем в 20. Праздничные свечки уже едва помещаются на торт ко дню рождения, но героинь статей это нисколько не смущает, ведь именно с возрастом многие женщины по-настоящему расцветают. Сегодня портал поделился историей минчанки Натальи. Она не стесняется того, что выросла в деревне и когда-то понятия не имела, что такое стиль и умение ухаживать за собой. Теперь все изменилось.

«В 20 лет я понятия не имела, как ухаживать за собой»

Если говорить про Наталью, то каких-то серьезных проблем с внешностью в юности у нее не было: кожа ровная и чистая, фигура стройная (стабильные 54 кило). Чего точно не хватало, так это стиля и ухоженности.

— Я сама из деревни — сами понимаете, как там следят за внешностью. Тональный крем у мамы забрала — и ходишь довольная, — смеется героиня. — Я красила волосы в некрасивый баклажановый цвет и понятия не имела, как за ними ухаживать. Конечно, не хватало красивой одежды и в целом понимания, как подчеркнуть свою внешность. Сейчас появилось гораздо больше возможностей.

Если присмотреться, на фото 20-летней давности у Натальи иначе выглядит овал лица и нос визуально кажется крупнее. Из-за этого многие знакомые считают, что женщина сделала себе пластику. Наталья это отрицает и говорит, что все дело в брекетах, которые она поставила год назад. Серьезных проблем с зубами не было, но хотелось немного откорректировать улыбку. Результат превзошел все ожидания.

— Мне сказали, что у меня есть небольшая асимметрия лица, и я хотела ее исправить. В итоге очень довольна: благодаря брекетам у меня появились красивые скулы и в целом поменялся овал лица. Мне это очень нравится.

«С 30 лет колю ботокс, потому что у меня очень активная мимика»

Что еще помогает сохранять свежий взгляд в 41 год? Наталья не скрывает: она уже лет десять периодически делает уколы ботокса — в лоб (зона между бровями) и под глаза.

— Я начала колоть ботокс с 30 лет, потому что у меня очень активная мимика (постоянно смеюсь, и появляются морщинки). Не считаю, что это рано. Хуже, когда появляются уже глубокие ямки и заломы, которые потом сложно исправить. Правда, делать уколы в последнее время приходится часто. Раньше эффект держался год железобетонно, сейчас хватает месяца на четыре.

Кстати, к косметологу Наталья ходит только за уколами. Говорит, что сама заинтересовалась профессиональным уходом и регулярно делает себе в домашних условиях карбокситерапию (уходовая процедура, когда кожа насыщается углекислым газом).

— Она очень напитывает, кожа светится изнутри. Еще рекомендую всем девушкам мезотерапию (внутрикожное введение коктейлей из препаратов, которые содержат гиалуроновую кислоту, витамины, пептиды и другие компоненты. — Прим. Onlíner). Эта процедура хорошо увлажняет кожу.

«За ретинол кожа скажет вам спасибо»

Уход за лицом у Натальи полностью профессиональный — на красивые «баночки» ей не жалко никаких денег. В последние годы белоруска серьезно увлеклась этой темой и стала разбираться в разных линейках профкосметики. Не все дорогие средства оказываются рабочими, но Наталья продолжает экспериментировать.

— Я сейчас открыла для себя линейку американской косметики Is Clinical, но она стоит просто как крыло самолета, поэтому ищу альтернативу. Еще очень нравится бренд Dermaceutic. У меня есть обязательные утренние и вечерние ритуалы. По утрам умываю кожу, тонизирую, увлажняю сывороткой с витамином C (она дает сияние), а вечером пользуюсь уходом с ретинолом, который закрываю ночным кремом. Вообще, после 40 лет всем рекомендую вводить ретинол (одна из форм ретиноевой кислоты, которая помогает отодвинуть процессы старения. — Прим. Onlíner). Вводишь его — и кожа тебе говорит спасибо. Конечно, мгновенного эффекта не будет, ретинол нужно вводить по определенной схеме. Но результат точно есть.

Еще утром я обязательно использую солнцезащитный крем — это даже не обсуждается. Желательно повторять и в течение дня, но я, честно говоря, этого не делаю.

Полный комплект базовой профкосметики, по словам Натальи, можно купить за $150. Этих средств хватит месяца на три. По мнению героини, это не так уж дорого за качественный уход.

— Сыворотки, конечно, стоят дороже, но на них тоже очень рекомендую потратиться. Для меня качественный уход за собой — это база. Я никогда не лягу спать, пока не умоюсь и не нанесу все любимые средства. Еще просто обожаю увлажняющие маски.

«Знаю, что есть много противников подколотых губ»

Как и многие современные женщины, Наталья подкалывает губы гиалуроновой кислотой: ей нравится эффект увлажнения. По мнению женщины, в ее случае все выглядит натурально.

— Я знаю, что есть много противников подколотых губ, но считаю, что когда это сделано аккуратно, то все выглядит гармонично. Раньше мне не нравилось, что при улыбке губа приподнималась вверх и открывались десны. Гиалуронка помогла это исправить.

В остальном героиня адепт естественности, декоративной косметикой она практически не пользуется. Чтобы выглядеть чуть ярче в повседневной жизни, Наталья сделала натуральный перманент на бровях (в пудровой технике) и межресничную стрелку.

— Я часто опаздываю утром, поэтому с косметикой не заморачиваюсь. Умылась, нанесла сыворотку, крем с SPF, подкрасила ресницы — и побежала. Считаю, что и так красивая.

Волосы Наталья доверяет профессиональному мастеру — каждые три месяца делает сложное окрашивание. Это минимум 300 рублей за один поход. Добавьте к этому траты на домашний уход — больше всего минчанке нравятся шампуни/бальзамы от брендов Davines и Dr. Sorbie.

— Если меняю шампунь, чувствую, что волосы совсем не такие мягкие и красивые. Вот, например, поеду на дачу, и там стоит Head & Shoulders — разница сразу чувствуется. Так что цена за профессиональную косметику для волос точно оправданна. Фен у меня Dyson — это была довольно импульсивная покупка, но он мне отлично подошел. При этом рекомендовать такой фен каждому я не буду: все-таки это дорогостоящая вещь. Если у вашей подружки есть Dyson, лучше сходить к ней, попробовать и принять для себя решение.

«Пять раз в неделю хожу на фитнес — обожаю свою фигуру»

Серьезных проблем с весом у Натальи никогда не было, даже после родов она довольно легко сбросила набранные 10 килограммов. Правда, качество тела было далеко не идеальным. Спорт, по ее мнению, важен в жизни женщины, особенно после 40 лет.

— Я вроде была худая… Вот так смотришь: ножки тонкие, ручки тонкие, — а когда надеваешь купальник, видно, что что-то не то. На животе какие-то складки, целлюлит появляется… Два года назад я решила это исправить — пошла в тренажерный зал и стала заниматься с тренером. Могу сказать, что изменения колоссальные: кожа подтянулась, ручки как струнки. Мне очень нравится, как я сейчас выгляжу со своими 54 килограммами. Раньше была просто худая, а сейчас аккуратно подкаченная.

Начинала Наталья с занятий пару раз в неделю, а сейчас успевает ходить на пять. Это силовые упражнения на тренажерах, а также круговые тренировки. Говорит, что «подсела на спорт» — получает от этого большое удовольствие.

— Мне часто говорят: «Ты просто можешь себе это позволить», — мол, дело в свободном графике. Я действительно не привязана к офису: помогаю в бизнесе супругу и параллельно занимаюсь своей студией моментального загара. Но давайте посмотрим правде в глаза: не каждый человек, даже имея время и деньги, будет ходить на спорт пять раз в неделю. Я стараюсь выстраивать свой график так, чтобы всегда находилось время на зал. Чаще всего хожу по утрам и дальше весь день чувствую себя прекрасно. Это такая женская терапия: даже если есть проблемы, они как будто уходят на второй план.

После того как Наталья пошла в зал, под присмотром тренера она стала также пересматривать питание. Старается съедать в день не более 1900 килокалорий (это, кстати, довольно много, уверяет белоруска) и следит за КБЖУ. Два дня у героини полностью белковые, а два — углеводные, и они чередуются.

— Белковые дни, конечно, самые «голодные» — это получается такая сушка. В остальные дни чувствую себя по питанию более свободно. При этом сладкое почти не ем: когда стала переходить на ПП-рецепты, поняла, что мне хватает фруктов и какого-нибудь протеинового батончика. А основа рациона у меня — мясо, яйца, каши и овощи.

Еще я практически полностью убрала из жизни алкоголь. Долгое время сопротивлялась этому, но решила все-таки отказаться. Алкоголь, во-первых, вызывает отеки. А еще, когда выпьешь пару бокалов, всегда хочется есть. Потом с трудом отрабатываешь это все в зале.

«Лучше куплю меньше вещей, но дорогих и классных»

Отлично выглядеть женщинам также позволяет хорошо подобранная одежда. Наталья уделяет этому много внимания: следит за трендами и тренирует насмотренность. При этом покупать много ерунды на распродажах не любит — скорее заточена на покупку дорогих и качественных вещей.

— Я слежу за модой, но слепо не следую ей. Какие-то тренды могут быть близки мне, какие-то — нет. Люблю долгоиграющие тренды. Я лучше потрачу большую сумму на базовую вещь, которую потом буду носить долго и с удовольствием.

Чаще всего покупаю вещи в Европе или заказываю здесь у байеров. Очень люблю бренд Massimo Dutti — у них джинсы с идеальной посадкой, качественные сорочки, пиджаки. Еще в последнее время нравится шведский бренд Acne Studios — это достаточно дорогие вещи в стиле минимализма. Недавно отжалела и купила себе там пиджак за $1000, люблю платья и футболки оттуда. Иногда покупаю что-то и в Zara — вот сейчас на мне их льняной костюм. Он тоже стоил недешево — рублей 900, кажется, зато я уже второй год ношу его с удовольствием.

Люблю дорогие и качественные сумки, дешевле $300 не покупаю. А самая дорогая в коллекции — сумка от Louis Vuitton, которая стоила €2500. Это подарок от мужа: уговорила его купить мне статусную вещь, чтобы показать, какой он классный бизнесмен, — смеется Наталья.

Еще одна страсть минчанки — это кроссовки. Она готова отдавать за них любые деньги — например, не так давно прикупила себе пару от Balenciaga.

— Если есть такая возможность, то почему женщина должна ущемлять себя? В момент покупки я чувствую такой прилив счастья, что это точно того стоит.

«Мой возраст выдают шея и руки, но я не переживаю»

Кайфовать от себя и своей красоты — это прямая обязанность каждой женщины, убеждена Наталья. Меньше всего после 40 лет нужно думать о старении, это тот возраст, когда надо наслаждаться ситуацией «здесь и сейчас».

— Мне очень нравится, как я сейчас выгляжу. Да, возраст уже выдает шея — по ней видны признаки старения. И по рукам, кстати, тоже: они стали сухими, видны морщинки. На глазах морщинки тоже быстро возвращаются после уколов, но я не переживаю. Все-таки, когда женщина полностью исколота, это заметно. Очень боюсь перейти эту грань и выглядеть как Людмила Гурченко в свое время.

— Пластику для себя не рассматриваете?

— Пока точно нет. Я общаюсь со многими успешными дамами, которые могут позволить себе вообще все что угодно, и не всегда мне нравится результат. То есть они выглядят классно, но не очень естественно. Пусть у меня будут какие-то морщинки или сухость, это же нормально. Все-таки мне не 30 и не 20, а 41. И я горжусь тем, как выгляжу сейчас.

— Давайте попробуем сформулировать по пунктам, что помогает вам выглядеть моложе.

— Первое — это настроение и позитив, это 101%. У меня замечательная семья, заботливый муж, ребенок, нет каких-то серьезных стрессов. Это, конечно, добавляет легкости.

Второе — это дисциплина. Если она у тебя есть, ты сможешь все: и правильно питаться, и ходить в зал, и организовать правильный уход за кожей и волосами.

И третье — это, конечно, любовь к себе. Любой психолог скажет, что нужно в первую очередь любить себя, а не ребенка/мужа и дальше по списку. Как бы эгоистично это ни звучало, но ты ничего не должен никому, кроме себя. Чем больше ты в себя вкладываешь, тем больше можешь отдавать вовне. В моем случае это работает.

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