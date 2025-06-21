Израиль атаковал ядерный объект Ирана в Исфахане
- 21.06.2025, 10:41
Взрывы прогремели и в провинции Кум, где находится завод по обогащению урана Фордо.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 21 июня, нанесла удар по ядерному объекту Ирана в городе Исфахан, пишет The Times of Israel.
По словам израильских военных, новый удар был нацелен на ракетную инфраструктуру Ирана — хранилища ракет и объекты для их запуска.
Взрывы звучали в том числе в Исфахане, где находятся экспериментальный ядерный реактор и инфраструктура для производства ядерного топлива. Позже иранские СМИ подтвердили, что под обстрел попал ядерный объект в Исфахане, но утечки опасных материалов, как заявляют в Иране, не произошло.
ВВС также пишет о взрывах в провинции Кум, где находится завод по обогащению урана Фордо. В Иране заявили, что в результате ударов по городу Кум погибли два человека, среди них — сотрудник ядерной программы страны.