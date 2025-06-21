закрыть
21 июня 2025, суббота, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кто будет снимать новый фильм про Джеймса Бонда?

  • 21.06.2025, 10:43
Кто будет снимать новый фильм про Джеймса Бонда?

Раскрыты имена пяти режиссеров.

Определились пять режиссеров, претендующих на постановку следующего фильма о Джеймсе Бонде. После того как Amazon MGM получил полную франшизы, выбор постановщика стал ключевым этапом в создании «Бонда 26», пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По информации издания Puck, среди кандидатов — Дени Вильнев («Дюна»), Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен», «Конклав») и Пол Кинг («Паддингтон», «Вонка»). Также рассматриваются Эдгар Райт («Зомби по имени Шон») и Джонатан Нолан, соавтор «Мира Дикого Запада» и брат Кристофера Нолана.

Ожидается, что Amazon сделает перезапуск, выбрав самого молодого Джеймса Бонда за всю историю серии. По слухам, действие развернется в 1950–60-х годах — как бы рассказывая раннюю главу истории агента 007.

Инсайдеры отмечают, что смерть Бонда в финале «Не время умирать» (2021) стала вызовом для сценаристов: «Нельзя просто игнорировать эту концовку. Поэтому рассматривают идею истории молодого Бонда в другой эпохе».

Съемки «Бонда 26» уже запущены и ускорены для релиза до конца 2027 года. Среди актеров, рассматриваемых на главную роль, — Аарон Тейлор-Джонсон (34), Харрис Дикинсон (28) и Джеймс Нортон (39).

Фильм станет первым за долгое время и повторит рекорд по самому длительному перерыву между частями с момента появления франшизы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров