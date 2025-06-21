«Бенфика» разгромно выиграла у «Окленд Сити»
- 21.06.2025, 10:58
В США состоялись четыре матча Клубного чемпионата мира-2025.
20 июня и в ночь на 21-е состоялись 4 матча Клубного чемпионата мира 2025 года, который проходит в США, пишет «Трибуна».
Группа С
«Бенфика» разгромно выиграла у «Окленд Сити» (6:0) на Inter&Co Stadium в Орландо.
На Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс «Бавария» обыграла «Бока Хуниорс» (2:1).
После первого тура у «Баварии» 6 очков, у «Бенфики» – 4, у «Боки» – 1, у «Окленда» – 0.
Группа D
«Челси» уступил «Фламенго» (1:3) на «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.
«Лос-Анджелес» на Geodis Park в Нэшвилле проиграл «Эсперансу» (0:1)
В активе «Фламенго» 6 баллов, у «Челси» и «Эсперанса» – 3, у «Лос-Анджелеса» – 0.