Украина ввела санкции против белорусского «Завода точной электромеханики»
- 21.06.2025, 11:15
Указ подписал президент Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня подписал указ о введении санкций в отношении 55 компаний и 56 физлиц из РФ, Беларуси и Китая. В списке есть и белорусский «Завод точной электромеханики».
Указ вводит санкции против лиц и компаний, причастных к производству беспилотников в России, отмечало издание «РБК-Украина».
Внесенный в список «Завод точной электромеханики» был создан в 2009 году. Он работает в сферах реактивных систем залпового огня, авиабомб малого калибра, мишенных комплексов, модернизации реактивных снарядов. Специалисты завода обучаются в том числе в России. Имеется Центр коллективного пользования уникальным
научным оборудованием — речь про услуги спутниковой электросвязи.
По информации расследователей, завод занимался налаживанием производства реактивных снарядов 122 мм.
В марте предприятие попало в санкционный список Евросоюза.