Украина ввела санкции против белорусского «Завода точной электромеханики» 21.06.2025, 11:15

Указ подписал президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня подписал указ о введении санкций в отношении 55 компаний и 56 физлиц из РФ, Беларуси и Китая. В списке есть и белорусский «Завод точной электромеханики».

Указ вводит санкции против лиц и компаний, причастных к производству беспилотников в России, отмечало издание «РБК-Украина».

Внесенный в список «Завод точной электромеханики» был создан в 2009 году. Он работает в сферах реактивных систем залпового огня, авиабомб малого калибра, мишенных комплексов, модернизации реактивных снарядов. Специалисты завода обучаются в том числе в России. Имеется Центр кол­лек­тив­но­го поль­зо­ва­ния уни­каль­ным

науч­ным обо­ру­до­ва­ни­ем — речь про услуги спутниковой электросвязи.

По информации расследователей, завод занимался налаживанием производства реактивных снарядов 122 мм.

В марте предприятие попало в санкционный список Евросоюза.

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