Лукашенко уязвили в самое больное место
- Телеграм-канал «Письма к дочери»
- 21.06.2025, 11:23
Картошка появилась, а рана все равно кровоточит.
Кто ж знал, что дефицит картошки уязвит истекающего гаранта в самое уязвимое место. (В смысле: эх, если б кто раньше это знал). Уже картошка появилась, а рана все равно кровоточит. Он же до сих пор не может успокоиться и всем объясняет, что это не он во всем виноват, а кто-нибудь еще.
Вот вчера объяснял выпускникам, что во всем виноваты ленивые дачники. До этого рассказал киношникам про картофельный заговор, и пообещал обеспечить картошкой губернатора Калининградской области. Соврал, конечно, губернатору. Но суть не в этом.
Вот раньше кое-кто при каждом неудобном случае высказывался на актуальные геополитические темы и объяснял, как правильно обустроить галактику. А теперь все. Теперь, получается, картошка заменила ему весь остальной мир. Кроме картошки больше и поговорить не о чем. Других тем не осталось.
Эффект от разговоров про картошку, правда, примерно такой же как от всего его остального глобального мироустройства. В смысле влияние на картошку и галактику у гаранта оказалось примерно одинаковое. И ведь никто бы этого не заметил, если бы он сам не привлекал внимание каждый день. Вот если бы помолчал, так мог бы сойти хотя бы за картофельного гаранта. А так, получается, даже картошку он никому гарантировать не может.
И лучшее, что он смог придумать – это штрафовать магазины, в которых не будет картошки, капусты и прочих сезонных овощей. Вот серьезно? Я имею в виду, они, что думают, что у них теперь все время только картошка пропадать будет? А другие продукты, они думают, теперь никуда не денутся? А когда колбаса пропадет, что тогда отдельный закон про колбасу надо будет принимать?
Короче, считаю, что это очень недальновидное нормотворчество. Кто ж так штрафует? Надо принять закон о том, чтобы штрафовать магазин, если в магазине не будет чего-нибудь. И все. Проблема решена. И не надо вдаваться во все эти мелкие детали.
И не важно, чего конкретно в этом магазине нету. Чего-нибудь нету – штраф. Совершенно же понятно, что это «нету» непроста, а с целью подрыва стабильности и продовольственной безопасности. Потому что, если продукты пропадают, значит это кому-нибудь нужно.
И вообще, штрафовать магазины за отсутствие картошки, или даже чего-нибудь – это какая-то полумера. Вот мне лично больше нравилась старая идея. Когда интеллектуалы из комитета госконтроля предлагали закрывать магазины в которых нет правильной белорусской картошки по правильной белорусской цене.
Просто зацикливаться на картошке не надо. А надо сразу закрывать все магазины в которых нет чего-нибудь. И тогда не будет никаких проблем. Потому что ничего не будет. А будет сплошная продовольственная безопасность. В смысле продовольствие будет в безопасности.
И я уверен, что гарант мог бы сам об этом сказать, если бы у гаранта осталось его ого-го. А так получается, что в текущем когнитивном состоянии гарант ни картошки не может гарантировать ни стабильности.
Телеграм-канал «Письма к дочери»