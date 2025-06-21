Наследники подведут 2 Владимир Пастухов

21.06.2025, 11:57

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Путин все больше напоминает деятеля совсем другой эпохи.

Слушаю Путина онлайн. Трудяга, разговорился, – не успеваю следить. Прораб котлована – тоже ведь перестройка в своем роде. Рыть яму зачастую не менее сложно, чем строить пирамиду.

Если его встреча с международной прессой была по-настоящему любопытна, – было интересно наблюдать, как «старый лис» осторожно подбирает слова, стараясь пройти между струй тех многочисленных конфликтов, в которые он успел втравить Россию за время своего кажущегося бесконечным правления, – то его пафосное официальное обращение к участникам больше напоминало лекции его дочерей: сухое, переполненное ничего не значащими, но громко и странно звучащими иностранными словечками, и, конечно, бурными цифровыми потоками сознания, имеющими мало общего с реальной жизнью. Он зачитывал скучным и уставшим голосом продукт жизнедеятельности кремлевского deep state и, похоже, его собственная мысль была в этот момент далека от текста, в который он смотрел.

В целом ПМЭФ подтвердил свою репутацию «Съездов КПСС нашего времени». Но сам Путин смотрится не как Брежнев. Лично мне он все больше и больше напоминает деятеля совсем другой эпохи – неутомимого чернорабочего репрессий (тоже в своем роде раба на галерах) Николая I. И время его такое же: унылая, бесплодная реакция, перемежаемая чередой бесперспективных войн.

Этот умрет в трудах и со сжатым кулаком. А потом все пойдет прахом. Наследники подведут.

Владимир Пастухов, («Телеграм» https://t.me/v_pastukhov/1546)

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