Израиль ударил по крупнейшему ядерному центру Ирана
- 21.06.2025, 12:22
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Местным жителям посоветовали избегать зоны удара.
Иранские чиновники уверяют, что утечки радиоактивных веществ не было, но местным стоит избегать места ударов.
В субботу утром израильская авиация ударила по крупнейшему в Иране ядерному исследовательскому центру в провинции Исфахан.
Об этом сообщил заместитель губернатора провинции в интервью полуофициальному агентству Fars, передает CNN.
По словам чиновника, целью стал Исфаханский центр ядерных технологий - ключевой объект в иранской ядерной программе. Не зафиксирована утечка опасных материалов, однако жителям посоветовали избегать зоны удара из-за спасательных операций.
Противовоздушная оборона Ирана частично перехватила атаки, хотя некоторые ракеты достигли цели. «Большинство взрывов были вызваны системами ПВО, но часть - вражескими ударами», - сказал чиновник.