Гродненская таксистка с пассатижами дважды обокрала магазин одежды 4 21.06.2025, 12:33

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иллюстративное фото

Сначала ее даже не искали.

Водительница такси Полина Л. дважды посетила магазин одежды в Гродно, взяв с собой пассатижи. Белоруска использовала инструмент, чтобы избавляться от RFID-чипов. Двойную кражу в итоге заметили, а таксистку судили, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Таксистка Полина Л. неоднократно бывала в популярном гродненском ТЦ. Однажды 24-летняя белоруска вооружилась пассатижами, вместительной женской сумкой и отправилась в магазин одежды.

В торговом объекте она провела около 40 минут — пассатижами отрывала RFID-чипы (небольшое устройство с антенной для отслеживания) от выбранной одежды. В итоге украла женские пижаму, джинсы, кардиган и пять пар носков — на общую сумму 585,96 рубля.

Через три дня все повторилось там же уже с мужской одеждой и бельем на 136,91 рубля: исчезли 10 пар трусов и носков и футболка, а также солнцезащитные очки и два разных флакона парфюмированной воды. На этот раз причинила имущественный вред собственнику товаров на общую сумму 136,91 рубля.

Недостачу товаров обнаружили только на инвентаризации. По камерам видеонаблюдения нашли похитительницу. Та признала вину.

Полину судили за повторную кражу по ч. 1,2 ст. 205 УК — назначили штраф в 2940 рублей (70 базовых величин), его нужно заплатить за два месяца, плюс госпошлина 84 рубля. Кроме того, суд удовлетворил иск магазина к воровке — должна заплатить чуть более 1022 рублей.

Пассатижи и женская сумка, как орудия преступления, были конфискованы.

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