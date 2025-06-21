Улыбаемся и машем Эль Мюрид

21.06.2025, 12:43

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Для Запада Россия теперь экзистенциальный враг, для Китая – просто пищевой ресурс.

Ситуация в российской космической отрасли ничем не отличается от того, что происходит в любой другой. Да, в общем-то, иначе и быть не может. Ничего не меняется: руководство живет в своей виртуальной реальности, в которой все растет и рвется в небесную твердь, за пределами этих фантомов все обстоит прямо противоположным образом. При этом космос – это та отрасль, где оценить успехи или неудачи можно через базовые показатели – число пусков, объемы и масса выводимых на орбиту грузов, рост или снижение спутниковых группировок, себестоимость вывода на орбиту килограмма полезной нагрузки. Тут сложно манипулировать и фальсифицировать данные. И достаточно просто сравнивать – как со своими предыдущими показателями, так и с показателями конкурентов. Все перед глазами.

Проблема не меняется: модель развития экономики обанкротилась, но сменить ее правящая знать не может. И даже не потому, что не понимает, как и что делать, а наоборот – очень хорошо понимает: смена модели приведет и к смене самой управляющей страты. А потеря власти означает потерю и передел собственности, по сути – ее лишение. И это тоже следствие существующей азиатской модели экономики, в которой гарантии прав собственности отсутствуют в принципе. Собственность в такой модели – это всегда обратная сторона власти.

Поэтому и тупик. И менять ничего нельзя, и продолжать эксплуатировать умершую модель экономического развития – это как анекдот про двух летчиков и мертвую стюардессу на необитаемом острове. Поэтому руководство страны изображает бодрость и энтузиазм, но при этом действует строго в парадигме банкрота: чтобы население не задавало недоуменных вопросов, нагружает его все большим количеством проблем, а для верности полирует старым добрым насилием.

Космос, скорее всего, будет тоже потерян, как и все остальное. Высокотехнологичные отрасли уже не «по зубам» деградирующей технологической системе. Останутся какие-то кластеры – примерно как автомобильные заводы, где все постепенно переходит к «крупноузловой» сборке иностранных (фактически китайских) автомобилей под российскими шильдиками и небольшие объемы старой проверенной «классики» – в основном для военных нужд. Космос более технологичная сфера, чем автомобилестроение, поэтому в нем ситуация будет в итоге еще жестче.

При этом пойти по другому пути – через создание интернациональных синдикатов, в которых можно было бы занять свою долю и развивать отдельные направления – Россия тоже не может, так как все упирается в политическую составляющую. Для Запада Россия теперь экзистенциальный враг, для Китая – просто пищевой ресурс. На таких условиях никаких равных отношений не построишь. А автаркия для России уже закрыта в силу технологической деградации.

Поэтому остается только одно: «улыбаемся и машем».

Эль Мюрид, «Телеграм»

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