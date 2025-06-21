СМИ: Замначальника БелЖД арестовали из-за конфликта с «кошельком Лукашенко» 5 21.06.2025, 12:58

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иллюстративное фото

Петр Дулуб пытался действовать в обход интересов олигарха Воробья.

Арест первого замначальника БелЖД Петра Дулуба не связан напрямую с масштабом вменяемых ему взяток. Ключевой причиной стало его желание действовать в обход интересов влиятельного беларусского бизнесмена Николая Воробья, через которого он ранее продвигался по карьерной лестнице и получал доступ к сомнительным логистическим схемам, пишет Сообщество железнодорожников Беларуси.

Согласно многочисленным источникам, Воробей считается приближенным к белорусским властям, в частности к Александру Лукашенко. Это подтверждается тем, что против него введены международные санкции со стороны ЕС, США и других стран.

Воробей контролирует значительную часть логистики и торговли энергоресурсами, включая транзит угля и нефтепродуктов через территорию Беларуси. Ранее «Бюро» рассказывало, как он продолжает зарабатывать на этом, несмотря на западные санкции.

Одним из ключевых направлений является перевозка угля из Казахстана в страны ЕС — Литву, Латвию, Польшу. Дулуб, по всей видимости, решил выстроить собственный канал поставок, минуя интересы Воробья, что привело к конфликту, утверждает Сообщество железнодорожников Беларуси.

Ранее Дулуб активно участвовал в логистических схемах, связанных с перевозкой угля по льготным тарифам, где получил необходимый опыт. Затем он попытался наладить собственный канал экспорта угля, договорившись с казахстанскими партнерами без ведома и согласования с основными операторами, связанными с Воробьем. Это расценили как нарушение неформальных правил, что повлекло за собой быстрое возбуждение уголовного дела. До этого все возможные нарушения игнорировались. Теперь же против него были собраны материалы, в том числе коррупционного характера, по которым ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Тем временем одна из компаний, связанная с Воробьем, — «Логистик Энерджи» — продолжает экспорт угля в страны ЕС, несмотря на санкционное давление. Эта компания, по данным из официальных реестров, формально не попадает под санкции и используется как логистический посредник.

«Логистик Энерджи» была создана в обход санкций как замена попавшей под ограничения компании «Белказтранс», ранее также аффилированной с Воробьем. Она управляет поставками через Беларусь в Литву, Латвию и Польшу. В 2024 году в эти страны было поставлено 4831 вагон угля, а в первом квартале 2025 года — 101 вагон (все — в Литву).

По данным аналитических отчетов, транзит угля в Польшу в 2024 году резко сократился (минус 1 млн тонн по сравнению с 2023-м), тогда как поставки в Литву, напротив, выросли в семь раз.

После доставки в Латвию уголь в основном переправляется морем через порты Вентспилса и Риги. С целью соответствия требованиям европейских покупателей, на территории ЕС уголь часто смешивается с другими материалами, чтобы достичь необходимых характеристик.

Сама схема поставок достаточно сложная. Формально уголь поступает из Казахстана в сопровождении всех необходимых экспортных документов. На логистических площадках в Орше или Кричеве происходит смена бумаг и формальный переход прав собственности. Таким образом, уголь может быть представлен как белорусский или «неопределенного» происхождения. Это позволяет обходить как санкции, так и внутренние запреты транзита по железной дороге из России или Казахстана в ЕС.

При этом эксперты отмечают, что определить точное происхождение угля в регионе Шубаркуля — Кузбасса технически сложно, что дополнительно затрудняет проверку и контроль.

Также существует альтернатива — с использованием схемы дробления партий, фиктивных продаж через третьи страны (например, Сербию, Турцию, ОАЭ) и дальнейшего экспорта в ЕС под видом товара от независимого международного трейдера.

Напомним, на днях Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении первого заместителя начальника БелЖД Петра Дулуба — ему инкриминированы получение взяток от представителей коммерческих организаций, а также умышленное вопреки интересам службы неисполнение своих обязанностей из корыстной заинтересованности.

«Предварительным следствием доказано получение обвиняемым взяток в особо крупном размере. Помимо этого изъятые в ходе расследования уголовного дела более трех миллионов долларов США обращены в доход государства», — проинформировали в Генпрокуратуре.

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