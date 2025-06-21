«Одна фраза может вмиг умиротворить Путина» 21.06.2025, 13:05

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Трамп уже сказал ее аятолле Хаменеи.

Продолжение пребывания российского диктатора Владимира Путина у власти сводит практически на нет шансы на завершение российской агрессии против Украины. По крайней мере до тех пор, пока у Москвы есть деньги на войну или до тех пор, пока не рухнет режим аятолл в Иране, что напомнит Путину о том, что однажды стул может зашататься и под ним самим.

И президент США может найти слова, которые заставят Путина утихомириться. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

Пока Путин сохраняет уверенность в себе и остается у власти – рассчитывать на завершение войны России против Украины не стоит, убеждена она.

«По крайней мере пока он уверен в себе – точно не стоит. Должно произойти что-то очень серьезное. Например, у него должны закончиться деньги для ведения этой войны. Или он должен увидеть, как падает режим аятолл, и понять, что такие вещи возможны. Пока же видно, что он без мыла лезет во все места для того, чтобы изображать из себя миротворца в Иране. Но послушай, ты ведешь войну, напав на Украину, и рассказываешь, какой ты миротворец? Ты в своем уме?», – эмоционально отметила Курносова.

По ее мнению, только «сбивание спеси» с российского диктатора, который беспрекословно поверил в свою безнаказанность и недосягаемость, способно его утихомирить.

«Когда он увидит, что ситуации могут решаться совсем иначе... Как сказал Трамп, Штаты знают, где находится аятолла Хаменеи в каждый момент. Когда такие же слова будут сказаны Путину и когда он поймет, что есть средства, которые в любой момент могут его уничтожить, возможно, тогда он будет более сговорчивым», – констатировала Курносова.

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