закрыть
21 июня 2025, суббота, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Одна фраза может вмиг умиротворить Путина»

  • 21.06.2025, 13:05
  • 1,896
«Одна фраза может вмиг умиротворить Путина»

Трамп уже сказал ее аятолле Хаменеи.

Продолжение пребывания российского диктатора Владимира Путина у власти сводит практически на нет шансы на завершение российской агрессии против Украины. По крайней мере до тех пор, пока у Москвы есть деньги на войну или до тех пор, пока не рухнет режим аятолл в Иране, что напомнит Путину о том, что однажды стул может зашататься и под ним самим.

И президент США может найти слова, которые заставят Путина утихомириться. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

Пока Путин сохраняет уверенность в себе и остается у власти – рассчитывать на завершение войны России против Украины не стоит, убеждена она.

«По крайней мере пока он уверен в себе – точно не стоит. Должно произойти что-то очень серьезное. Например, у него должны закончиться деньги для ведения этой войны. Или он должен увидеть, как падает режим аятолл, и понять, что такие вещи возможны. Пока же видно, что он без мыла лезет во все места для того, чтобы изображать из себя миротворца в Иране. Но послушай, ты ведешь войну, напав на Украину, и рассказываешь, какой ты миротворец? Ты в своем уме?», – эмоционально отметила Курносова.

По ее мнению, только «сбивание спеси» с российского диктатора, который беспрекословно поверил в свою безнаказанность и недосягаемость, способно его утихомирить.

«Когда он увидит, что ситуации могут решаться совсем иначе... Как сказал Трамп, Штаты знают, где находится аятолла Хаменеи в каждый момент. Когда такие же слова будут сказаны Путину и когда он поймет, что есть средства, которые в любой момент могут его уничтожить, возможно, тогда он будет более сговорчивым», – констатировала Курносова.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров