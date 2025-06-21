«У некоторых девчонок одно платье стоило около 1000 рублей» 5 21.06.2025, 13:16

Золотая медалистка из Барановичей рассказала, сколько потратила на школьный выпускной.

Золотая медалистка из Барановичей поделилась на видеоплатформе TikTok подсчетами, сколько в этом году ее родителям пришлось потратить на школьный выпускной после 11 класса. Зрители в комментариях рассказали, на сколько потратились они, и поспорили, стоит ли школьный праздник таких расходов, пишет «Телеграф».

По словам автора ролика, в общей сложности выпускной обошелся ей примерно в 1500 рублей. Она озвучила основные свои траты:

450 рублей на само празднование (в эту сумму, по словам девушки, вошли подарки учителям, организация праздничного стола, заказ ведущих и тому подобное),

50 рублей за аренду усадьбы, где выпускники отмечали последний звонок,

70 рублей на выпускной альбом,

50 рублей на автозагар к выпускному,

350 рублей — выпускное платье, которое, по словам девушки, шили на заказ,

150 рублей — туфли,

60 рублей — украшения,

250 рублей — макияж и прическа (плюс еще 30 рублей за пробную прическу.

12 рублей — на цветы и баннер для фото выпускников.

#цена #сколькостоит #школа #образнавыпускной #платье #платьенавыпускной #автозагар ♬ Nocturne (Chopin) calm piano solo - もつ @alesya.morgun ДОРОГИЕ КОММЕНТАТОРЫ! Я больше не могу отвечать на этот мусор. Прочитайте, пожалуйста, и больше не пишите сюда. Я знаю, что меня смотрят много 10-классников. Это видео адресовано им с целью подготовки к выпускному, чтобы они знали, на что придется потратиться. Это мой блог, мой опыт, поэтому я и делилась от СВОЕГО лица, а не лица родителей. Хотела же пометить в описании, что платила не я, а родители, но получился байт на комменты. Я бесконечно благодарна своим родителям! Они желали сделать этот вечер незабываемым, чтобы их ребенок запомнил свой выпускной. Благодарю Бога за то, что моя семья может себе позволить такие траты. Не считайте чужие деньги, а лучше идите работать, чтобы обеспечить своему ребенку будущее. Я сама зарабатываю с 13 лет, поэтому знаю цену деньгам, не волнуйтесь(я всегда плачу за себя сама, а тут, простите, потратились родители, ведь когда им нужны деньги на крупные траты, я с удовольствием отдаю последнее). Некоторые события бывают раз в жизни. Так зачем вечно экономить (тем более когда можешь себе позволить потратиться), если жизнь и так коротка. Со своей жизнью я разберусь сама. Будьте добрее 😉 #выпускной

«Я считаю, что это немного, потому что у некоторых девчонок одно платье стоило около 1000 рублей», — резюмировала выпускница.

Готовый образ, в котором она пошла на выпускной, девушка показала в своем аккаунте в других видео.

Некоторые согласились с тем, что сумма вышла хоть и немалая, но адекватная торжеству. Кроме того, многие оценили то, что девушка закончила школу с золотой медалью, и расценили такие немалые траты как своеобразное поощрение от родителей.

«Я в детсаду больше отдал», — признался один из родителей.

«Если бы я была родителем этой девочки, я бы ни копейки не пожалела для нее, умничка — золотая медаль!!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!» — написала другая зрительница.

«Есть вещи, которые в жизни никогда не повторятся. Считаю, праздник этого стоит», — поддержала автора ролика еще одна пользовательница видео-платформы.

Впрочем, многие посчитали неразумным отдавать «одну папину зарплату за один день», предположив, что при желании можно было бы вписаться и в более скромную сумму. Если верить комментаторам, многим это удалось.

«Мне выпускной дочери в этом году обошелся в +- 300 долларов», — назвал сумму, в полтора раза меньшую заявленной автором ролика, один из зрителей.

«У нас ушло на все 240 рулей на выпускной. Платье 60 рублей и туфли 66 рублей», — озвучил еще более скромную сумму другой.

«У нас выпускной состоял из 2 частей. Сын пошел только на первую часть, отдал 230 рублей. Не хотел идти на 2 части. Кто пошел на вторую часть — 155$ + 50 рублей. Отмечали в школе. В первой части за 230 рублей — проход по красной дорожке + фотограф + фото будка», — поделился более подробными расчетами третий.

«Короче, надо потиху собирать»

Среди комментаторов особую группу составляли родители мальчиков.

«Я считаю, что выиграла эту жизнь, когда родила двоих пацанов», — написала одна из зрительниц.

Впрочем, комментаторы посоветовали ей особо не обольщаться на этот счет.

«Костюм на юношу для выпускного в этом году — цены от 500 рублей и выше, рано радуетесь. И это без рубашки, туфлей, ремня, запонок, галстука и т.д.» — поделился информацией один из зрителей.

«Короче, моя дочь перешла в шестой класс, походу надо потиху собирать», — сделала ремарку на фоне этого обсуждения другая пользовательница платформы.

Некоторые и вовсе посчитали, что с такими ценами выпускной можно было бы и не праздновать. «Сходить на последний звонок — и все», — предложил один из зрителей.

В ответ на все претензии комментаторов о дороговизне торжества и о том, что деньги, потраченные на праздник были заработаны немалым трудом родителей, автор ролика неизменно отвечала словами благодарности в адрес родителей.

«Я бесконечно благодарна своим родителям! Они были счастливы сделать этот вечер незабываемым. Спасибо Богу за то, что мои родители могут позволить себе такие траты! А сама я зарабатываю с 13 лет, так что цену деньгам знаю, не волнуйтесь», — заявила девушка.

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