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Венеция разделилась из-за свадьбы одного из богатейших людей мира

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  • 21.06.2025, 13:18
Венеция разделилась из-за свадьбы одного из богатейших людей мира

Что говорят сторонники и противники.

Венеция расколота на два лагеря из-за предстоящей свадьбы одного из богатейших людей мира, американского техномагната Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес, которая, как ожидается, состоится на следующей неделе. Одни горожане с нетерпением ждут приезда звезд, блеска и гламура, другие опасаются, что Венеция окончательно превратится в «декорации для туристов» и потеряет свою душу, пишет Reuters.

Официальная дата торжества пока не названа, но известно, что мероприятие пройдет в конце июня и будет сопровождаться трехдневными празднествами. Приглашены около 200 гостей — в основном звезды кино, моды и бизнеса. Однако и это количество вызвало протесты у части венецианцев.

Активисты движения No space for Bezos! («Нет места Безосу!») вывесили транспаранты на знаменитом мосту Риальто и пригрозили мирными блокадами. Они утверждают, что городу с древней историей нужнее доступное жилье и нормальная инфраструктура, чем поток VIP-гостей с охраной и фейерверками.

Один из лидеров кампании Томмазо Каччари прямо заявил: «Безос ведет себя так, будто может взять город в аренду под свою частную вечеринку».

Власти города, впрочем, заняли противоположную позицию. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро и губернатор региона Венето Лука Дзаия считают, что свадьба миллардера принесет серьезную выгоду местному бизнесу — от владельцев моторных лодок и гондол до отелей и ресторанов. Они уверяют, что торжества не нарушат обычный ритм жизни горожан.

Это не первый случай, когда Венеция становится площадкой для звездной свадьбы: в 2014 году актер Джордж Клуни женился здесь на правозащитнице Амаль Аламуддин. Тогда город буквально превратился в «филиал Голливуда» на Адриатике, толпы туристов с восторгом наблюдали за происходящим.

Свадьба Безоса уже получила неофициальное прозвище «свадьба века». Слухи о дате и месте ходили давно, но в марте 2025 года мэр подтвердил: торжества пройдут именно в Венеции. Интересно, что сам город с 2024 года начал взимать плату за въезд в попытке контролировать массовый наплыв туристов.

Несмотря на протесты, власти Венеции подчеркивают: никаких массовых блокад не планируется. Гости будут перемещаться по частным каналам, а мероприятия пройдут в закрытых локациях. Но для многих венецианцев это все равно символ того, что их город все больше превращается в декорацию для богатых, а не место для жизни, отмечает Reuters.

Джеффу Безосу 61 год. Он основатель Amazon и третий в списке самых богатых людей планеты. С 55-летней Лорен Санчес он обручился в 2023 году, спустя четыре года после развода с Маккензи Скотт, с которой прожил в браке 25 лет и воспитал четверых детей. У Лорен Санчес двое детей от бывшего мужа, голливудского агента Патрика Уайтселла, и сын от футболиста Тони Гонсалеса.

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