Эта недооцененная рыба содержит мало ртути и больше Омега-3, чем грецкие орехи 21.06.2025, 13:19

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Ее рекомендуют срочно включить в рацион.

Рыба - это кладезь омега-3 жирных кислот, которые поддерживают нервную систему, мозг и сердце. Однако многие из них также содержат большое количество вредной ртути.

Какую недооцененную рыбу надо включать в рацион, рассказывает Strona Zdrowia.

Почему рыба нам так необходима?

Рыба - это незаменимые ненасыщенные жирные кислоты, важные для здоровья сердца, мозга и всего организма. Она также является отличным выбором, если вы хотите снизить уровень холестерина, ведь содержит гораздо меньше насыщенных жиров, чем красное мясо или птица.

Диетологи рекомендуют, чтобы рыба появлялась на наших тарелках по крайней мере дважды в неделю.

Несмотря на свою неоспоримую пользу, рыба несет определенный риск - она может содержать ртуть. Этот токсичный металл, даже в естественных количествах, может нанести вред почкам, нервной системе и даже коже. К сожалению, промышленное загрязнение значительно увеличивает его присутствие в окружающей среде. Когда ртуть попадает в воду, рыбы поглощают ее.

Более крупные хищные рыбы особенно склонны к накоплению большого количества ртути, которые накапливают ее, поедая более мелкую рыбу. Именно поэтому стоит выбирать более мелкие виды рыб.

К счастью, не вся рыба имеет одинаково высокое содержание ртути. К самым полезным и безопасным видам относятся креветки, легкий тунец и лосось.

Стоит также обратить внимание на сельдь. По данным Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA), сельдь содержит в среднем лишь 0,078 ppm ртути.

Более того, 143-граммовое филе атлантической сельди содержит целых 2,98 грамма омега-3 кислот, что немного больше, чем мы находим в порции грецких орехов (около 2,5 грамма). Выбирая правильные виды рыбы, вы можете наслаждаться ее полезными свойствами, минимизируя риск, связанный с ртутью.

Почему надо употреблять сельдь

Сельдь поддерживает здоровье мозга, улучшает память и концентрацию. Однако некоторые питательные вещества, содержащиеся в рыбе, могут помочь уменьшить вредное воздействие ртути. Это особенно заметно и полезно для развития мозга младенца. Ключом к этому процессу является докозагексаеновая кислота (ДГК), омега-3 жирная кислота, необходимая для построения клеток мозга.

Матери, придерживающиеся диеты, богатой ДГК, могут передать это ценное питательное вещество своим детям через молоко во время грудного вскармливания. Употребление сельди в это время особенно рекомендуется, поскольку она обеспечивает до 1,6 грамма ДГК. Еще одним важным ингредиентом, поддерживающим развитие мозга, также присутствующим в рыбе, является йод. Кроме ДГК и йода, сельдь также является источником других важных питательных веществ.

Железо, решающее для памяти, концентрации, мышечной работы и процессов обучения, содержится в сельди в количестве 2 мг на порцию (что составляет 11 процентов от суточной нормы взрослого человека).

Кроме того, сельдь обеспечивает 22% суточной нормы холина - питательного вещества, содержащегося в яичных желтках, которое поддерживает память и помогает защитить мозг от вредных веществ. Все это делает сельдь рыбой, которую стоит включить в свой рацион.

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