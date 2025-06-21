США убрали десятки самолетов с ключевой авиабазы на Ближнем Востоке 21.06.2025, 13:42

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Это говорит о многом.

Спутники Planet Labs зафиксировали внезапное исчезновение десятков американских военных самолетов с авиабазы Аль-Удейд в Катаре - ключевого стратегического объекта США на Ближнем Востоке. Согласно кадрам от 5 июня, на взлетной полосе находилось около 40 боевых самолетов различных типов. Однако на более новом снимке, сделанном 20 июня, осталось только три, пишет Business Insider.

Аналитики предполагают, что массовое рассредоточение самолетов может быть превентивной мерой в ответ на растущую угрозу со стороны Ирана, который открыто угрожает США в случае их вмешательства в конфликт между Израилем и Тегераном. База Аль-Удейд расположена неподалеку от Персидского залива и остается одной из потенциальных главных целей в случае эскалации.

Напряженность возросла после того, как израильские силы на прошлой неделе начали серию широкомасштабных авиаударов по территории Ирана, в том числе по ядерным объектам, военным базам, системам ПВО и научным учреждениям. В ответ Иран совершил ряд ракетных атак, а лидер страны предупредил США о «серьезных последствиях» в случае поддержки Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что «может присоединиться» к кампании Израиля, намекая на возможность применения стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit для ударов по глубоко защищенным объектам, в частности по ядерному комплексу Фордо. Для этого может быть использован 15-тонный боеприпас GBU-57 MOP - самая мощная неядерная бомба в американском арсенале, предназначенная для уничтожения бункеров.

Тем временем США продолжают стягивать дополнительные силы в регион, включая авианосцы, эсминцы, самолеты-заправщики и подразделения ПВО. Американские военные уже участвовали в перехвате иранских ракет, нацеленных на Израиль.

Развертывание и перемещение военных сил свидетельствуют о высоком уровне боевой готовности на случай дальнейшей эскалации.

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