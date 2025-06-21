Крупного минского бизнесмена посадили за политику 3 21.06.2025, 13:45

1,140

Роман Грицель

В 2008 году он получил премию «Предприниматель года».

Роман Грицель долгое время управляет бизнесом по производству окон. Суд над ним состоялся три месяца назад, но его личность стала известна только сейчас. Ему грозило до пяти лет колонии, пишет udf.

Роману Грицелю 48 лет. По данным Digital Intelligence Team, родом он из деревни Раздольное Приморского края России, но давно живет в Беларуси и имеет белорусское гражданство. Окончил Белорусский государственный экономический университет.

После университета пошел в бизнес. Более десяти лет, с 2003 года, он работал директором белорусско-американского Завода стеклопакетов и архитектурного стекла (GlassBel). Это предприятие занималось изделиями из стекла для архитектуры, строительства, проектным дизайном, решениями для транспорта и другим.

Например, технология, разработанная на предприятии, легла в основу создания стеклопакетов для остекления российского морского флота. А в 2007-м Роман получил грамоту на конкурсе «За лучшее достижение в строительной области» за то, что на заводе наладили производство стеклопакетов с подогревом.

В 2008 году Роман получил премию «Предприниматель года» как один из лучших предпринимателей-экспортеров — около 80% продукции завода шло на экспорт, в основном в Россию и Украину. В тот же год ее получили и Виктор Бабарико с Белгазпромбанком в категории «Лучший банк для предпринимателей».

С 2013 года Роман стал директором Завода противопожарных изделий. Он производит противопожарные конструкции с использованием стекла — двери, окна, перегородки, лестницы и другое.

До ареста в 2024-м Грицель был директором фирмы «Глас Инжиниринг» и ее филиала в России, фирмы «Совтрансмаш», также имеет ИП. Весь бизнес по той же теме — остекление, проектирование и монтаж конструкций со стеклом для квартир, зданий и транспорта.

У мужчины есть жена и двое детей — совершеннолетняя дочь и несовершеннолетний сын. Жена занимается бизнесом вместе с ним.

Дата задержания Грицеля неизвестна, но последний раз он что-то писал в чатах в телеграме в июле 2024 года. Был задержан не позже осени 2024 года.

Суд над ним начался 6 марта 2025 года. Ему вменяли две статьи — «разжигание вражды» (ч. 1 ст. 130 УК) и «организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК). Роману грозило до пяти лет колонии, но суть обвинения неизвестна.

Бизнесмену присудили химию с направлением или колонию. Однако, поскольку Роман после суда так и не появился в соцсетях и мессенджерах, а в телеграме был «очень давно», можно предположить, что ему дали срок в колонии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com