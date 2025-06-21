Белорусские власти получат массу неприятных «сюрпризов» 21.06.2025, 14:10

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Можно остаться вообще без экономики.

Что бы ни делали белорусские власти, а решить проблему с дефицитом кадров не получается ни пакистанцами, ни пенсионерами, ни тунеядцами. Людей в белорусской экономике становится меньше, а вакансий - все больше. Но, решение есть. И это такое простое решение, что просто удивительно, как власти до него сразу не додумались, пишет обозреватель «Белорусы и рынок» Алексей Мазартов.

«В Беларуси титаническими и очень дорогими для бюджета усилиями сохранялись производства, сохранять которые с точки зрения экономики было нецелесообразно и куда проще и дешевле было закрыть», - сказал в программе в понедельник ведущий ОНТ Игорь Тур.

Суть идеи в том, что если людей на все заводы не хватает, то надо просто закрыть лишние заводы. И тогда в стране сразу появятся лишние люди.

«Сегодня у государства нет необходимости поддерживать убыточные предприятия для сохранения рабочих мест. А делать так — это даже усугублять уже современную проблему», - сказал Тур.

Потому что все проблемы с дефицитом кадров от того, что белорусское государство было слишком заботливым. Белорусское государство сохраняло производства, от которых ему не было никакой пользы, кроме сплошных бюджетных расходов.

А сохранялись эти производства только ради того, чтобы людям было где работать. И зарплата на убыточных предприятиях - это было такое пособие по безработице. При этом люди делали вид, что они работают, а государство делало вид, что оно им платит.

И ведь действительно. Именно об избыточной численности занятых десятилетиями говорили белорусским властям всякие независимые экономисты, МВФ, Всемирный банк. То есть подрывные по нынешним временам элементы.

А белорусские власти на это отвечали, что все эти люди на самом деле ничего не понимают в уникальной белорусской экономической модели. Что у белорусской модели свой путь. Хотя на самом деле белорусские власти, конечно, видели проблему. Просто они не видели способов ее решения. И поэтому делали вид, что проблемы не существует, ожидая, пока она как-нибудь не разрешится сама собой.

И именно поэтому белорусские власти поначалу так спокойно относились к тому, что из страны началась массовая эмиграция. Расчет был на то, что лишние люди уедут, и баланс трудовых ресурсов восстановится сам собой без всяких усилий со стороны государства.

Но, как это часто бывает с великолепными планами, он не выдержал столкновения с суровой реальностью. Белорусские власти рассчитывали, что из страны уедут десятки тысяч, а уехали - сотни. По минимальным оценкам, по состоянию на начало этого года за последние пять лет из страны эмигрировали 600 тысяч человек.

И трудовой баланс изменился в обратную сторону. Если раньше в стране была избыточная численность работников, то теперь людей не хватает. Количество официальных вакансий уже превысило 200 тысяч человек. Правда, государственные медиа объясняют внезапный дефицит кадров результатом успехов государственной экономической политики.

«Так сложилось, потому что суверенные предприятия набирали мощь за тридцать лет и там где в 90-е было 10 рабочих мест сегодня сто и тысяча», - объяснил Тур.

Это, конечно, очень интересная теория, но как бывает с интересными теориями, она не подтверждается эмпирическими данными. Количество занятых в белорусских экономике все это время сокращалась. Причем самым драматическим образом оно сокращалось как раз на флагманах белорусской промышленности, которыми белорусские власти так гордятся.

Например на Минском тракторном заводе в 90-е работало 32 тысячи человек. К 2020-му году там осталось около 15 тысяч. На МАЗе численность работников сократилась с 21 тысячи человек в нулевые до 14 тысяч сейчас. Так что дефицит кадров в Беларуси все-таки не является следствием легендарных успехов белорусской экономики. Это результат того, что люди из страны уезжают.

Можно было бы сказать, что идея про закрытие лишних заводов ради восстановления трудового баланса – это личное мнение автора программы. Если бы на точно такой же способ решения проблемы регулярно не намекал Александр Лукашенко, который постоянно говорит, что никакого дефицита кадров в стране нет, а наоборот в стране есть лишние люди. И что у государства нет больше лишних денег, чтобы поддерживать белорусские предприятия так, как оно их поддерживало раньше.

«Ну сколько можно помогать? Они же фактически висят на плечах у государства. Зачем им работать?», - сказал Лукашенко на прошлой неделе.

Правда, есть нюанс. Вот как мне лично кажется, тот факт, что за тридцать лет белорусские власти не смогли превратить убыточные заводы в прибыльные, не очень хорошо говорит об уникальной белорусской экономической модели.

То есть если вы тридцать лет тратите, как вы говорите, огромные ресурсы, чтобы поддержать какой-то завод, а заводу от этого лучше не становится, то может дело не в том, что люди плохо работают. Может с вашими моделями что-то не так.

Белорусские власти уже два десятка лет модернизируют деревообработку. Учитывая, сколько в Беларуси лесов, то есть дешевого и доступного сырья, отрасль по определению не может быть убыточной. Но у белорусских властей получилось.

С модернизацией цементных заводов все еще хуже. Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, которую построили за китайские кредиты и аналогов которой нет, пришлось взять на бюджетное содержание. «Беларуськалию» в прошлом году пришлось сокращать производство, чтобы не продавать калийные удобрения себе в убыток.

Я уже не говорю про белорусскую нефтепереработку. Получая льготную нефть из России, белорусские НПЗ своими убытками умудрились испортить показатели целым районам.

Поэтому если вот действительно начать закрывать убыточные заводы, то можно получить массу неприятных сюрпризов. Например, можно остаться вообще без экономики.

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