Netflix показал новый тизер второго сезона сериала «Венздей» 1 21.06.2025, 14:42

Главная изюминка заключается в том, что в школе «Невермор» появится новый директор.

Стриминговый сервис Netflix показал новый тизер второго сезона популярного комедийного хоррор-сериала «Венздей» и наконец раскрыл даты премьеры: первая часть выйдет 6 августа, вторая - 3 сентября 2025 года.

«Академия «Невермор» приветствует всех изгоев - вурдалаков, вампиров, сирен, горгон, давинчи и всех остальных. Посещайте академию «Невермор» вместе с Венздей Аддамс», - говорится в описании к трейлеру.

Стоит отметить, что главная новинка заключается в том, что в школе «Невермор» появится новый директор, которого сыграл Стив Бушеми. Интересно, что его персонаж Барри Дорт резко критикует предыдущее руководство и обещает полную перезагрузку школы.

«В прошлом году это заведение потерпело удар из-за моей предшественницы, Ларисы Уимс. Ее отвратительная преданность нормальности была катастрофой. Я с удовольствием исправлю ее ошибки. В этом году планирую вернуть академии былую славу и пригласить новую волну молодых изгнанников», - заявляет Дорт.

Очевидно, что атмосфера в «Неверморе» явно изменится.

В тизере снова появилась Венздей в исполнении Дженны Ортеги, а также знакомые персонажи - Бьянка и Энид, которые рассказывают о новых правилах в школе монстров.

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