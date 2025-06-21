закрыть
21 июня 2025, суббота, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Netflix показал новый тизер второго сезона сериала «Венздей»

1
  • 21.06.2025, 14:42
Netflix показал новый тизер второго сезона сериала «Венздей»

Главная изюминка заключается в том, что в школе «Невермор» появится новый директор.

Стриминговый сервис Netflix показал новый тизер второго сезона популярного комедийного хоррор-сериала «Венздей» и наконец раскрыл даты премьеры: первая часть выйдет 6 августа, вторая - 3 сентября 2025 года.

«Академия «Невермор» приветствует всех изгоев - вурдалаков, вампиров, сирен, горгон, давинчи и всех остальных. Посещайте академию «Невермор» вместе с Венздей Аддамс», - говорится в описании к трейлеру.

Стоит отметить, что главная новинка заключается в том, что в школе «Невермор» появится новый директор, которого сыграл Стив Бушеми. Интересно, что его персонаж Барри Дорт резко критикует предыдущее руководство и обещает полную перезагрузку школы.

«В прошлом году это заведение потерпело удар из-за моей предшественницы, Ларисы Уимс. Ее отвратительная преданность нормальности была катастрофой. Я с удовольствием исправлю ее ошибки. В этом году планирую вернуть академии былую славу и пригласить новую волну молодых изгнанников», - заявляет Дорт.

Очевидно, что атмосфера в «Неверморе» явно изменится.

В тизере снова появилась Венздей в исполнении Дженны Ортеги, а также знакомые персонажи - Бьянка и Энид, которые рассказывают о новых правилах в школе монстров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров