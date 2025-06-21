Netflix показал новый тизер второго сезона сериала «Венздей»1
- 21.06.2025, 14:42
Главная изюминка заключается в том, что в школе «Невермор» появится новый директор.
Стриминговый сервис Netflix показал новый тизер второго сезона популярного комедийного хоррор-сериала «Венздей» и наконец раскрыл даты премьеры: первая часть выйдет 6 августа, вторая - 3 сентября 2025 года.
«Академия «Невермор» приветствует всех изгоев - вурдалаков, вампиров, сирен, горгон, давинчи и всех остальных. Посещайте академию «Невермор» вместе с Венздей Аддамс», - говорится в описании к трейлеру.
Стоит отметить, что главная новинка заключается в том, что в школе «Невермор» появится новый директор, которого сыграл Стив Бушеми. Интересно, что его персонаж Барри Дорт резко критикует предыдущее руководство и обещает полную перезагрузку школы.
«В прошлом году это заведение потерпело удар из-за моей предшественницы, Ларисы Уимс. Ее отвратительная преданность нормальности была катастрофой. Я с удовольствием исправлю ее ошибки. В этом году планирую вернуть академии былую славу и пригласить новую волну молодых изгнанников», - заявляет Дорт.
Очевидно, что атмосфера в «Неверморе» явно изменится.
В тизере снова появилась Венздей в исполнении Дженны Ортеги, а также знакомые персонажи - Бьянка и Энид, которые рассказывают о новых правилах в школе монстров.