Когда отпуск в Беларуси можно взять деньгами?
- 21.06.2025, 15:05
Это возможно только в отдельных случаях.
Отпускные дни можно заменить денежной выплатой, но не всегда, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты.
«Компенсация вместо отпуска возможна, если вас отозвали из отпуска, и вы уже использовали не менее 14 дней отдыха в этом году», — поясняют белорусам их права.
А еще забрать отпуск деньгами можно, если вы увольняетесь. Тогда компенсация выплачивается за все неиспользованные дни.
Если же из отпуска вас никто насильно не возвращал и если увольняться вы не собираете, то вам придется отдыхать по-настоящему хотя бы 21 день. А оставшиеся дни можете попросить компенсировать рублями.
«И только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя», — добавляют в ведомстве.
А кто не может выбрать деньги вместо отдыха? Работники вредных и опасных производств, а еще те, кто работает в зоне радиоактивного загрязнения. Также отдыхать на всю катушку придется беременным и несовершеннолетним сотрудникам — деньги вместо отпуска им не предложат.