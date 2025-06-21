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Лидер венгерской оппозиции заявил о «тотальном провале» Орбана

  • 21.06.2025, 15:12
Лидер венгерской оппозиции заявил о «тотальном провале» Орбана

Речь идет о так называемом «референдуме» Voks 2025.

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр заявил о полном провале правительственной кампании Voks 2025, которую власть подавала как «народный опрос» относительно Украины и других вопросов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, согласно информации Венгерской почты, всего 3−7% разосланных «бюллетеней» вернулись из разных регионов страны. Это означает, что максимум 500 тысяч человек приняли участие в голосовании на бумаге.

Мадяр также напомнил, что представитель правительства страны Гергей Гуляш сам признал, что онлайн-ответов было гораздо меньше, чем бумажных.

«Вопреки пропаганде, общее количество «голосующих» не превышает 600 тысяч», — написал оппозиционный политик.

Он отметил, что это — самый низкий результат в истории так называемых национальных консультаций, и добавил, что даже этого показателя правительству удалось достичь только после нескольких месяцев агитации и траты десятков миллиардов форинтов из госбюджета.

«Тотальный провал», — резюмировал Мадяр.

Он также сравнил эту кампанию с инициативой партии «Тиса».

«Мы с референдумом «Тиса — Голос Нации» дошли до каждого венгерского населенного пункта. Мы лично спрашивали людей, и они могли высказать свое мнение с глазу на глаз. И не только по Украине, но и по настоящим венгерским вопросам судьбы», — отметил он.

В отличие от этого, по словам Мадяра, во время кампании Voks 2025 не было ни одного волонтера, ни одной палатки, ни одного выездного мероприятия — только «миллиарды государственных средств, растраченные на провокационную рекламу и плакаты».

«Потому что провластная, коррумпированная система не интересуется реальными проблемами людей и даже не решается взглянуть им в глаза. Они только переписываются с ними», — добавил он.

Мадяр также раскритиковал власть за попытку легитимизировать результаты опроса и иронично высказался относительно заявлений о нотариальном подтверждении этих данных.

«Забавно, что пропаганда пытается убедить людей в вымышленных 2 миллионах, ссылаясь на то, что нотариус «засвидетельствует» результат. А что именно он должен засвидетельствовать? Анонимные бюллетени, которые мог заполнить любой желающий? Или онлайн-голоса, которые любой мог присылать в любом количестве?», — отметил он.

Voks 2025 — так называемый национальный опрос, который инициировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2025 года. Формально его позиционировали как «консультацию с гражданами», в частности по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. В оппозиции и части медиа эту инициативу называют пропагандистской акцией.

Опрос проводился через бумажные анкеты, которые отправляли по почте, а также через онлайн-форму. Орбан публично заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы угрожает венгерской экономике, фермерам и суверенитету страны, поэтому просил граждан высказать свое мнение по этому поводу.

По официальной информации, участие в Voks 2025 приняли до 2 миллионов человек, но эти цифры вызывают сомнения. Оппозиционный лидер Петер Мадяр и его партия «Тиса» считают, что реальные показатели были гораздо ниже — не более 600 тысяч.

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