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Синоптики озадачили белорусов прогнозом погоды на воскресенье

  • 21.06.2025, 15:20
Синоптики озадачили белорусов прогнозом погоды на воскресенье

К сильному ветру до 72 км/ч добавится еще один фактор.

Солнечная и сухая погода, установившаяся на территории Беларуси в субботу, 21 июня, судя по оперативным прогнозам официальных синоптиков, продержится недолго. Уже завтра на всей территории страны установятся опасные погодные условия: Белгидромет выпустил «оранжевое» предупреждение. Узнали все «факторы опасности», которые следует учесть белорусам в выходные.

Согласно прогнозу Белгидромета на 22 июня, на всей территории республики завтра северо-западный ветер усилится до опасного уровня: его скорость при порывах может достигать опасных 15-20 м/с (что эквивалентно 72 км/ч). В четырех из шести областей к этому фактору опасности добавится еще один — сильные грозы. К ним следует быть готовым жителям следующих регионов:

Минщины,

Витебщины,

Гомельщины,

Могилевщины.

Не исключены грозы и в Брестской области, но их интенсивность Белгидромет оценил как «потенциально опасную», то есть «желтого» уровня.

Фото: Telegraf.news

Как подготовиться к ветряной погоде?

В связи с неблагоприятными погодными условия в МЧС напомнили о полезных рекомендациях, которые помогут избежать неприятных последствий разгула стихии. Чтобы подготовиться к возможному усилению ветра, в МЧС посоветовали убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, а собственникам частных домов заблаговременно обрезать сухие деревья или их ветки, которые могут обломаться под сильным порывом ветра и повредить дом или авто.

С этой же целью спасатели рекомендовали автомобилистам поставить машину в гараж или хотя бы не парковаться под деревьями и у слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», — призвали спасатели.

В МЧС Минской области наглядно показали, что может случиться, если пренебречь этими рекомендациями. В пятницу, 20 июня, после прохождения грозового фронта им пришлось трижды выезжать на помощь пострадавшим от сильного ветра для распиловки и уборки упавших деревьев — в Солигорский, Пуховичский и Березинский районы. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших людей.

Какую погоду ждать на следующей неделе?

Согласно прогнозу Белгидромета на ближайшие три дня, в понедельник ночью по востоку страны скажется влияние неустойчивой прохладной воздушной массы, а уже днем на запад начнет смещаться фронтальный раздел и теплые воздушные массы с юга Польши. Однако уже во вторник, как спрогнозировали синоптики, активная система фронтов начнет смещаться на восток, а за ней на территорию Беларуси начнут поступать прохладные североатлантические воздушные массы. В результате погоду спрогнозировали следующую:

23 июня (понедельник)

Облачность: переменная, местами кратковременные дожди (ночью по востоку, днем по республике).

Грозы: днем возможны на западе страны.

Туман: слабый, ночью и утром в отдельных районах.

Ветер: умеренный, неустойчивый; днем на западе порывистый.

Температура:

Ночью: +5..+11°С

Днем: +18..+25°С (на юго-западе до +27°С).

24 июня (вторник)

Облачность: преимущественно облачно, днем с прояснениями.

Осадки: дожди на большей части территории, ночью и утром местами сильные.

Грозы: в отдельных районах.

Ветер: южный → западный, порывистый; ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый.

Температура:

Ночью: +9..+16°С

Днем: +16..+23°С.

Pogoda.by

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