В Сирии задержан двоюродный брат Башара Асада 2 21.06.2025, 15:49

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Его называют одним из самых известных наркоторговцев.

В Сирии задержан двоюродный брат свергнутого диктатора Башара Асада. Об этом в субботу сообщило государственное агентство САНА. Сообщение подтвердили в МВД, сообщает «Радио Свобода».

В заявлении ведомства говорится, что Васим Асад «считается одним из самых известных наркоторговцев в Сирии и принимал участие в преступлениях старых властей».

Источники САНА утверждают, что он был задержан неподалёку от границы с Ливаном. Официально не сообщалось о том, каким именно обвинения предъявлены родственнику Башара Асада.

Васим Асад в 2023 году был включён в санкционные списки США и ЕС. Утверждалось, что он несёт ответственность за контрабанду наркотиков, в частности каптагона, а также возглавлял военизированные отряды сторонников Башара Асада.

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