В Сирии задержан двоюродный брат Башара Асада

В Сирии задержан двоюродный брат Башара Асада2
- 21.06.2025, 15:49
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Его называют одним из самых известных наркоторговцев.
В Сирии задержан двоюродный брат свергнутого диктатора Башара Асада. Об этом в субботу сообщило государственное агентство САНА. Сообщение подтвердили в МВД, сообщает «Радио Свобода».
В заявлении ведомства говорится, что Васим Асад «считается одним из самых известных наркоторговцев в Сирии и принимал участие в преступлениях старых властей».
Источники САНА утверждают, что он был задержан неподалёку от границы с Ливаном. Официально не сообщалось о том, каким именно обвинения предъявлены родственнику Башара Асада.
Васим Асад в 2023 году был включён в санкционные списки США и ЕС. Утверждалось, что он несёт ответственность за контрабанду наркотиков, в частности каптагона, а также возглавлял военизированные отряды сторонников Башара Асада.