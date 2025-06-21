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В Беларуси появилась новая схема мошенничества

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  • 21.06.2025, 16:01
  • 4,246
В Беларуси появилась новая схема мошенничества

Как не попасть в ловушку.

Жительница Пинска рассказала о новой схеме обмана: злоумышленники звонят на домашние телефоны, представляются сотрудниками «Белтелекома».

Мошенники предлагают перезаключить договор. Для этого просят назвать паспортные данные и код из SMS.

Милиция отреагировала на обращение белорусов без особого интереса.

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