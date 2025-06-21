В Беларуси появилась новая схема мошенничества 5 21.06.2025, 16:01

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Как не попасть в ловушку.

Жительница Пинска рассказала о новой схеме обмана: злоумышленники звонят на домашние телефоны, представляются сотрудниками «Белтелекома».

Мошенники предлагают перезаключить договор. Для этого просят назвать паспортные данные и код из SMS.

Милиция отреагировала на обращение белорусов без особого интереса.

В Пинске активизировались телефонные мошенники



Жительница Пинска рассказала о новой схеме обмана: злоумышленники звонят на домашние телефоны, представляются сотрудниками «Белтелекома» и требуют якобы перезаключить договор. Для этого просят назвать паспортные данные и код из SMS.… pic.twitter.com/1r0RKOa7jH — Сharter97.org (@charter_97) June 21, 2025

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