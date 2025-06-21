В Беларуси появилась новая схема мошенничества

В Беларуси появилась новая схема мошенничества5
- 21.06.2025, 16:01
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Как не попасть в ловушку.
Жительница Пинска рассказала о новой схеме обмана: злоумышленники звонят на домашние телефоны, представляются сотрудниками «Белтелекома».
Мошенники предлагают перезаключить договор. Для этого просят назвать паспортные данные и код из SMS.
Милиция отреагировала на обращение белорусов без особого интереса.
В Пинске активизировались телефонные мошенники— Сharter97.org (@charter_97) June 21, 2025
Жительница Пинска рассказала о новой схеме обмана: злоумышленники звонят на домашние телефоны, представляются сотрудниками «Белтелекома» и требуют якобы перезаключить договор. Для этого просят назвать паспортные данные и код из SMS.… pic.twitter.com/1r0RKOa7jH