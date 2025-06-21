The Telegraph: Россия использует монахинь в Европе в качестве шпионов

The Telegraph: Россия использует монахинь в Европе в качестве шпионов1
- 21.06.2025, 16:31
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Особенно в Эстонии.
Кремль использует монахинь отдаленного монастыря в Балтийском регионе для распространения российской пропаганды в рамках гибридной войны против Европы, предупреждает правительство Эстонии.
Пюхтицкий монастырь на востоке страны, официально заявляющий о своем отстранении от мирских дел, на деле распространяет прокремлевский нарратив о том, что на Западе якобы угрожают свободе вероисповедания, пишет The Telegraph.
Сообщается, что монахини Русской православной церкви находятся в затяжном конфликте с властями Эстонии из-за нового закона, который требует разорвать связи с патриархом Кириллом — духовным лидером РПЦ и активным сторонником войны против Украины. Монастырь отказывается порывать с Московским патриархатом, ссылаясь на канонические правила, и обвиняет власти в попытке заставить его отказаться от «нейтралитета в геополитических вопросах».
Однако МВД Эстонии отвергает этот «нейтралитет» и заявляет, что монастырь — часть «информационной войны России», в рамках которой Запад выставляется в роли агрессора, якобы притесняющего невинных православных монахинь. В министерстве также опровергли утверждения, что новый закон направлен на закрытие монастыря.
«Эта обитель — не просто религиозное учреждение, а символ идеологии «Русского мира» на территории Эстонии. Эта идеология, продвигаемая российским государством и Московским патриархатом, соединяет религию, национализм и имперскую ностальгию», — подчеркнул в интервью The Telegraph представитель правительства Мартин Тулит.
По его словам, настоятельница монастыря Филарета Калатшова была назначена лично патриархом Кириллом в 2011 году. В итоге она продвигает взгляды, которые перекликаются с официальной российской трактовкой истории Эстонии.