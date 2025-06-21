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В чем уникальность розового алмаза, проданного за $14 миллионов

  • 21.06.2025, 16:38
В чем уникальность розового алмаза, проданного за $14 миллионов
Фото: The Conversation

Вес драгоценного камня — 10,38 карата.

На аукционе в Нью-Йорке розовый алмаз, получивший имя «Мария-Терезия» и, как предполагается, принадлежавший королеве Франции Марии-Антуанетте, был продан за $14 миллионов — втрое выше стартовой цены, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Вес драгоценного камня — 10,38 карата (15,5 грамма), он вставлен в платиновое кольцо. Уникальность этого алмаза заключается в его редком розовом оттенке. В отличие от желтых и синих алмазов, цвет которых обусловлен примесями (азот и бор соответственно), розовый цвет возникает из-за дефектов кристаллической решетки. Под действием мощных подземных сдвиговых сил решетка искажается, что влияет на отражение света и создает характерный оттенок.

Розовые алмазы — одни из самых редких в мире. До 2020 года около 90% таких камней добывались на руднике Аргайл в Австралии. Этот участок уникален своим вулканическим строением и древними тектоническими процессами, сформировавшими нужные условия для появления розовых (и еще более редких красных) алмазов.

После закрытия Аргайла розовые алмазы стали еще более дефицитными. Хотя их можно создавать в лабораториях, добиться точного повторения природных условий пока невозможно. Именно эта загадочность и редкость делают их столь ценными — как для ученых, так и для коллекционеров.

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