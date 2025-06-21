закрыть
21 июня 2025, суббота, 17:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Делают это специально»

  • 21.06.2025, 16:55
  • 1,684
«Делают это специально»
Владимир Зеленский

Зеленский объяснил, зачем Россия передает тела оккупантов под видом украинцев.

Россия намеренно передает Украине тела своих погибших военных, выдавая их за украинских защитников, чтобы создать впечатление сколько у них вроде бы украинских тел, и «разбить» ситуацию о гибели многих россиян.

«Возвращенными телами занимается Министерство внутренних дел вместе с Министерством здравоохранения, вместе с Генштабом. Есть определенная процедура. Что с переданными телами россиян? Надо отдавать им обратно. Мы считаем, что они это делают специально. Чтобы показать, сколько у них вроде бы украинских тел», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, на поле боя действительно происходили обмены погибшими, но такие процессы не выносились в публичную плоскость. Также иногда осуществлялись обмены тяжелоранеными.

«Но этим массовым подходом к количеству убитых они попытаются разбить ситуацию, что погибло много русских. И я думаю, что для них это важно. Потому что они боялись признания этого факта, большого количества погибших. Потому что если наступит такой момент, когда Путин захочет кого-то мобилизовать, — его общество будет бояться», — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия пытается создать иллюзию: на одного россиянина — сотня погибших украинцев, чтобы преуменьшить собственные потери. При этом украинская сторона имеет видеофиксацию реальных потерь врага, в частности благодаря дронам.

Президент также отметил, что Россия использует тему обменов для создания иллюзии дипломатичности и якобы прогресса в переговорах — без участия США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров