«Делают это специально» 21.06.2025, 16:55

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Владимир Зеленский

Зеленский объяснил, зачем Россия передает тела оккупантов под видом украинцев.

Россия намеренно передает Украине тела своих погибших военных, выдавая их за украинских защитников, чтобы создать впечатление сколько у них вроде бы украинских тел, и «разбить» ситуацию о гибели многих россиян.

«Возвращенными телами занимается Министерство внутренних дел вместе с Министерством здравоохранения, вместе с Генштабом. Есть определенная процедура. Что с переданными телами россиян? Надо отдавать им обратно. Мы считаем, что они это делают специально. Чтобы показать, сколько у них вроде бы украинских тел», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, на поле боя действительно происходили обмены погибшими, но такие процессы не выносились в публичную плоскость. Также иногда осуществлялись обмены тяжелоранеными.

«Но этим массовым подходом к количеству убитых они попытаются разбить ситуацию, что погибло много русских. И я думаю, что для них это важно. Потому что они боялись признания этого факта, большого количества погибших. Потому что если наступит такой момент, когда Путин захочет кого-то мобилизовать, — его общество будет бояться», — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия пытается создать иллюзию: на одного россиянина — сотня погибших украинцев, чтобы преуменьшить собственные потери. При этом украинская сторона имеет видеофиксацию реальных потерь врага, в частности благодаря дронам.

Президент также отметил, что Россия использует тему обменов для создания иллюзии дипломатичности и якобы прогресса в переговорах — без участия США.

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