В Беларуси продают настоящую графскую усадьбу 21.06.2025, 17:08

Фото: Realt.by

Ее цена упала в 10 000 раз.

Усадьба графа Чернышева-Кругликова, построенная в 1860 году, выставлена на продажу за одну базовую величину, или 42 рубля. Торги пройдут 30 июня на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи, пишет office life.

Интересно, что в июне 2023 года усадьбу предлагали за 429 тыс. рублей ($145 тыс. по тому курсу), но покупателя не нашлось.

У здания богатая история. По местным легендам здесь останавливались российская императрица Екатерина II, императоры Николай I и Александр II, а также, как говорят, несколько раз гостил А. С. Пушкин. Хотя некоторые из этих случаев подтверждены, другие остаются лишь слухами.

Ранее в усадьбе площадью 1129 кв. м находился дом пионеров. Согласно условиям продажи, новый владелец должен будет заключить охранное обязательство и провести ремонтные работы в течение двух лет после подписания договора. Также объект должен использоваться для предпринимательской деятельности в течение следующих двух лет.

Фото: Realt.by

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