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За что в четвертый раз осудили политзаключенную Викторию Кульшу

  • 21.06.2025, 17:21
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За что в четвертый раз осудили политзаключенную Викторию Кульшу

Узница совести отказалась сниматься в пропагандистском видео.

«Радыё Свабода» стало известно, на каком основании 43-летней политзаключенной Виктории Кульше в четвертый раз назначили дополнительный год заключения.

Этой информацией со ссылкой на осведомленный источник в исправительной колонии №24 (Заречье, Речицкий район) поделилась бывшая политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.

«Сидела на полу», «не поздоровалась», «украла с фабрики иголку» — такие нарушения фигурировали в деле политзаключенной Виктории Кульши, которой 11 июня назначили еще год лишения свободы. За почти пять лет заключения женщину уже четыре раза судили по статье 411 Уголовного кодекса о «злостном неповиновении администрации исправительного учреждения».

После суда, который состоялся в Светлогорске, политзаключенную вернули в Гомельское СИЗО.

По словам Полины Шарендо-Панасюк, дело против Виктории Кульше было «высосано из пальца».

«Ей несколько раз предлагали сняться в пропагандистских видео, просили раскаяться и оговорить других политических заключенных, но она отказывается. Не идет на уступки, хотя понимает, что нового срока может и не выдержать», — считает Полина Шарендо-Панасюк.

Бывшая политзаключенная ссылается на собственный опыт отсидки в колонии №24 в Заречье.

«За такие мелкие нарушения, которые ей приписали в деле, обычных заключенных там не всегда даже в ШИЗО отправляют. Но к политзаключенным отношение другое, за них цепляются, каждый шаг под контролем, любая мелочь, как та иголка, без которой женщине в колонии просто не прожить, может стать преступлением. Но причина не в нарушении каких-то бытовых правил. Думаю, Виктории не могут простить, что она отказывается сотрудничать», — полагает Полина Шарендо-Панасюк.

По данным бывшей политзаключенной, 11 июня на суде против Виктории Кульше свидетельствовали сотрудники женской колонии №24 Дмитрий Саманчук, Денис Никоненко и Сергей Капырин.

«Сначала оформляли выдуманные рапорты, а потом повторяли их в суде. Там сложилась такая «бригада» по выполнению любых приказов начальства», — говорит собеседница.

Обвинение против Кульше поддержала прокурор Татьяна Хрестюк, а судил политзаключенную судья Светлогорского городского суда Александр Володько, который и ранее фигурировал в политических процессах.

«Состояние здоровья ухудшается»

Осведомленный источник, на который ссылается Полина Шарендо-Панасюк, сообщает, что у Виктории Кульше продолжает ухудшаться здоровье.

«Накануне суда она месяц держала голодовку, хотя уже чувствовала себя очень плохо. У нее проблемы с гинекологией, диагностировали мастопатию молочных желез, кисту щитовидной железы. К тому же в холодных камерах ШИЗО и ПКТ она простудила суставы ног, также мучается от болей в тазу, вынуждена надевать дополнительную одежду. Ей регулярно делают уколы, но неизвестно, хватает ли лекарств, потому что в СИЗО лекарства без разрешения передать невозможно. Она просит помощи, обращается к международному сообществу, чтобы помогли ей освободиться», — рассказала бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк.

Виктории Кульше 43 года, она из Минска, работала инженером по охране труда. 4 ноября 2020 года Кульшу задержали за то, что она администрировала телеграм-чат «Водители 97% Минск».

В феврале 2021 года Викторию осудили по ч. 1 и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса («активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») на 2,5 года колонии и направили в гомельскую женскую колонию №4. После первого суда по статье 411 в 2022 году Викторию Кульшу перевели в колонию №24 в Заречье Речицкого района Гомельской области.

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