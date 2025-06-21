Белорусы бурно обсуждают новый товар в магазинах 4 21.06.2025, 17:40

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Белорусы бурно обсуждают пробник сметаны, который нашли в одном из столичных гипермаркетов. Стаканчик с 50 г продукта стоит Br0,86, пишет tochka.by .

Действительно, концепция очень необычная, что и привлекло внимание белорусов.

Многие отметили, что это идеальный формат для тех, кто живет один или готов съесть баночку зараз.

Кроме того, многие пользователи TikTok отметили, что такая сметана идеально подойдет для обеда на работе.

С другой стороны, нашлись и те, кто решил не оценивать формат пробника, а посчитать деньги.

Если провести расчеты, то получается, что килограмм такого продукта стоит Br17,20, что дороже классики. Многие задались вполне резонным вопросом: «А это вообще выгодно?»

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