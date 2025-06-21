Дмитрий Бондаренко: США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных 1 21.06.2025, 18:08

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Санкции должны быть сняты после того, как Лукашенко отпустит на свободу всех узников совести.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал Telegram-каналу «Баста!» сегодняшнее освобождение 14 политзаключенных после визита в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога.

— Я очень рад освобождению Сергея Тихановского — его роль в начале революции была весьма значительной.

Можно сказать — процесс пошел, и я думаю, что освобождение других политзаключенных продолжится. Приезд специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога — весьма интересное и значимое событие. Мне кажется, что это начало определенных перемен — по крайней мере, в жизни семей белорусских политзаключенных.

Сегодня многое зависит от Соединенных Штатов Америки. США смогли остановить конфликт между ядерными державами — Индией и Пакистаном, между некоторыми странами Африки, но пока не могут остановить войну в Украине или добиться прекращения ядерной программы Ирана.

Однако в вопросе освобождения белорусских политзаключенных, я считаю, что США, лично президент Трамп, могут сыграть решающую роль. Именно США могут добиться освобождения всех белорусских политзаключенных в кратчайшие сроки.

Позавчера мы встречались с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. В конце беседы он спросил: «Что бы вы хотели передать специальному посланнику Келлоггу?» Вместе с главным редактором «Хартии’97» Натальей Радиной мы немедленно отреагировали: освободить всех политзаключенных.

Он сказал, что в списках около 1300 человек, но мы утверждаем, что политических заключенных гораздо больше. Некоторые люди не попадают в официальные списки, поскольку содержатся под «домашним арестом», на «химии» или в колониях, но не объявлены политзаключенными.

Мы всегда выступали за жесткие санкции и жесткий подход. Но мы также говорим о том, что после освобождения всех белорусских политзаключенных санкции против режима Лукашенко могут быть сняты.

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