Зеленский ответил Путину
- 21.06.2025, 18:20
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Президент Украины заявил о конкретных шагах по сдерживанию России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии ряда решений после заявлений российского диктатора Владимира Путина о посягательстве на всю территорию Украины. Об этом украинский президент сказал в обращении в субботу, 21 июня.
«Бравада это у него [Путина] или безумие — можно объяснять как угодно. Но когда убийца говорит, что хочет убить, мы воспринимаем это соответственно. И будем реагировать вместе с партнерами. Надеюсь, со всеми партнерами», — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Украина направит больше ресурсов в дроны всех типов.
«Третье: мы изменим некоторые кадровые позиции, в частности в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости. Что касается дипломатического корпуса, то за месяц — в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами — мы сделаем выводы относительно этой трансформации», — отметил украинский президент.