Зеленский заявил, что Украина передала Трампу запрос на ЗРК Patriot 21.06.2025, 19:18

Владимир Зеленский

Киев остро нуждается в системах ПВО.

Украина через министра финансов США Скотта Бессента передала официальную заявку на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, пишет «РБК-Украина». На вопрос о возможном обсуждении с Трампом передачи Patriot на предстоящем саммите НАТО (24–25 июня, Гаага) Зеленский ответил, что диалог между командами продолжается, а конкретная повестка саммита пока формируется. «В Канаде была встреча у (министра экономики Украины Юлии. — Прим.) Свириденко с (министром финансов США Скоттом. — Прим.) Бессентом, на ней был еще глава моего офиса Андрей Ермак. Они проговаривали минеральное соглашение, наши следующие шаги и тому подобное. А также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбэк», — пояснил Зеленский.

Он отметил, что запрашиваемый пакет имеет высокую стоимость, поскольку в него входят ЗРК Patriot, однако Киев готов полностью профинансировать эту закупку. «Это один из ключевых вопросов для обсуждения с президентом Трампом», — добавил украинский президент.

Глава украинского государства также рассказал, что поднимал тему Patriot в беседе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который, по словам Зеленского, проявил заинтересованность в участии Украины в саммите в Гааге. Кроме того, Киев рассчитывает на проведение встреч в рамках «Коалиции желающих». «Patriot — это вопрос не только к Трампу, но и к «Коалиции желающих», — подчеркнул Зеленский.

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