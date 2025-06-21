Наталья Радина: Надеюсь, США не остановятся 21.06.2025, 19:30

2,362

Ждем всех политзаключенных на свободе.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» прокомментировала освобождение 14 политзаключенных после визита в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога:

— Освобождение из белорусских тюрем 14 политзаключенных, включая Сергея Тихановского, Игоря Корнея, Натальи Дулиной и других, чрезвычайно важно. Очень рада за всех освобожденных и их близких.

Накануне визита Кита Келлога я с Дмитрием Бондаренко встречалась с Кястутисом Будрисом. Министр спросил у нас, какое послание передать спецпредставителю президента Трампа. Мы ответили: требовать освобождения абсолютно всех политзаключенных.

Ждем на свободе всех. Надеюсь, США не остановятся.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com