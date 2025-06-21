Наталья Радина: Надеюсь, США не остановятся
- 21.06.2025, 19:30
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Ждем всех политзаключенных на свободе.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» прокомментировала освобождение 14 политзаключенных после визита в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога:
— Освобождение из белорусских тюрем 14 политзаключенных, включая Сергея Тихановского, Игоря Корнея, Натальи Дулиной и других, чрезвычайно важно. Очень рада за всех освобожденных и их близких.
Накануне визита Кита Келлога я с Дмитрием Бондаренко встречалась с Кястутисом Будрисом. Министр спросил у нас, какое послание передать спецпредставителю президента Трампа. Мы ответили: требовать освобождения абсолютно всех политзаключенных.
Ждем на свободе всех. Надеюсь, США не остановятся.