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Наталья Радина: Надеюсь, США не остановятся

  • 21.06.2025, 19:30
  • 2,362
Наталья Радина: Надеюсь, США не остановятся

Ждем всех политзаключенных на свободе.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» прокомментировала освобождение 14 политзаключенных после визита в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога:

— Освобождение из белорусских тюрем 14 политзаключенных, включая Сергея Тихановского, Игоря Корнея, Натальи Дулиной и других, чрезвычайно важно. Очень рада за всех освобожденных и их близких.

Накануне визита Кита Келлога я с Дмитрием Бондаренко встречалась с Кястутисом Будрисом. Министр спросил у нас, какое послание передать спецпредставителю президента Трампа. Мы ответили: требовать освобождения абсолютно всех политзаключенных.

Ждем на свободе всех. Надеюсь, США не остановятся.

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