Яблоки в Беларуси стоят дороже бананов 3 21.06.2025, 19:50

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Многим этот фрукт не по карману.

На календаре лето. Но побаловать свой организм соответствующей сезону фруктовой диетой в Беларуси – удовольствие не из дешевых. Самые обычные яблоки могут стоить в «стране для жизни» 5-7 рублей – и это не предел, пишет сайт bgmedia.

У крупных поставщиков общая проблема: доставка импортных продуктов усложнилась в разы. Напомним, в конце мая правительство Беларуси сняло запрет на ввоз и реализацию яблок, картофеля и некоторых овощей из т.наз. недружественных стран, включая государства ЕС. Но те же яблоки, которые во все времена считались самым доступным фруктом для наших земляков, нынче стоят дороже бананов.

В брестских магазинах сети «Евроопт» яблоки из Польши. Цены варьируются от 6,65 рубля за килограмм уцененного товара до 7,39 рубля за сорт «голден делишес». В Green можно купить импортные яблоки (Польша, Россия, Азербайджан). Стоимость – от 5,99 до 7,17 рубля за килограмм. В «Санте» есть в наличии только польский «голден» – по 6,99 рубля.

В «Короне» попались яблоки из Молдовы – «глостер» по 6,53 рубля. На рынке примерно такие же цены. Самые дешевые яблоки, явно не очень хорошего качества, продаются за 4 рубля. И нельзя сказать, что их расхватывают.

– Дорого для меня, для моей пенсии. За эти деньги я могу что-то более существенное купить, например, полтора-два десятка яиц. Так что буду ждать нового урожая. Думаю, в августе яблоко станет дешевле, – сокрушается немолодая брестчанка на рынке.

Но будут ли яблоки дешевле к концу лета? Большой вопрос, с учетом того, что виды на урожай фруктов в этом году резко сократили майские заморозки.

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