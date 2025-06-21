Ближний Восток на перекрестке 21.06.2025, 19:55

Последствия войны для государств региона.

Возможность успеха израильского удара по иранской ядерной программе — это драматический сценарий, который может изменить весь Ближний Восток. Помимо очевидных последствий, которые напрямую затронут Иран и Израиль, другие важные страны региона, такие как Турция, Египет и Саудовская Аравия, окажутся на перепутье, где любое решение может иметь последствия на десятилетия вперед.

В этой статье будут рассмотрены сложности, с которыми сталкиваются эти страны, и сделана попытка понять логику их возможных ответов, пишут «Детали».

Гонка ядерных вооружений: страх и логика сдерживания

Основной проблемой, которая возникает после успешного израильского удара, является гонка ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Страны, которые наблюдают, как Израиль уничтожает передовые системы обороны в Иране, могут прийти к выводу, что обычных вооруженных сил недостаточно для их безопасности, и что единственный способ защитить себя от израильского военного превосходства — это добиться ядерного потенциала.

Такой сценарий не является неразумным; он будет основан на анализе успешности израильской атаки, включая высокие технологии, скорость достижений и ответ Ирана.

С другой стороны, существует и противоположная точка зрения, согласно которой израильская атака может фактически удержать другие страны от разработки ядерного оружия. Сама готовность Израиля атаковать и уничтожать ядерные проекты может сдерживать страны региона, особенно если они опасаются серьезных международных санкций и риска международной изоляции.

Такие страны, как Саудовская Аравия и Египет, могут предпочесть укрепить свои связи с Соединенными Штатами и Европой, чтобы получить более сильный и стабильный зонтик безопасности.

Возможные стратегические подходы

Страны региона столкнутся с несколькими основными стратегическими вариантами, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и существенные последствия. Первый и самый опасный путь — это тайная разработка ядерного оружия, что можно рассматривать как наиболее логичный ответ на ситуацию, в которой Израиль продемонстрирует способность атаковать и уничтожать ядерную инфраструктуру в регионе.

Однако этот путь несет в себе высокий риск разоблачения и серьезных международных санкций, а также опасность дальнейших превентивных ударов, которые приведут к серьезной нестабильности.

Второй вариант, более вероятный с дипломатической точки зрения, но ограничивающий с точки зрения политической независимости, заключается в укреплении стратегических связей с мировыми державами. Такие страны, как Саудовская Аравия, Египет и Турция, могут обратиться к США, Европе или даже к России и Китаю за широким зонтиком безопасности и экономической защиты. Такой шаг может обеспечить долгосрочную стабильность, но ограничивает политическую гибкость и подрывает независимость принятия стратегических решений.

Третий вариант — это масштабные инвестиции в модернизацию обычных вооруженных сил. Такой подход позволит странам региона создать более продвинутые и эффективные оборонительные возможности против военных угроз, но не обязательно обеспечит полный ответ на ядерную атаку или особенно продвинутые авиаудары. Эти инвестиции потребуют огромных ресурсов, что может ограничить экономическое и гражданское развитие в странах региона.

Наконец, интересным, но очень сложным для реализации вариантом является создание новых региональных альянсов, которые могут включать неожиданное сотрудничество и с самим Израилем. Такой подход требует преодоления глубокого исторического соперничества и враждебности, но может создать стабильную структуру безопасности, основанную на общих интересах, таких как борьба с иранской угрозой или распространение религиозного экстремизма.

Израиль между силой и международной сдержанностью

После успешного нападения Израиль может оказаться в положении беспрецедентного регионального превосходства. Но наряду с новой силой он столкнется со значительным международным давлением. Соединенные Штаты, как ключевой союзник, будут оказывать дипломатическое и экономическое давление, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. Кроме того, ожидается, что международное сообщество будет крайне критически относиться к дальнейшим действиям Израиля, которые будут рассматриваться как слишком агрессивные.

Внутри страны общественное мнение Израиля также, вероятно, будет выступать против действий, которые приведут к международной изоляции или длительному военному конфликту, который будет стоить высокой цены в виде человеческих жизней и ресурсов.

В заключение следует сказать, что нападение Израиля на Иран станет важным поворотным моментом на Ближнем Востоке. Оно испытает пределы израильской власти, заставит региональные государства сделать важный стратегический выбор и может изменить региональные правила игры на десятилетия вперед.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com