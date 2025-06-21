Иранские хакеры атаковали Албанию 21.06.2025, 20:22

Тирана принимает на своей территории противников режима аятолл.

Иранская хакерская группировка Homeland Justice, связанная с Корпусом стражей Исламской революции (IRGC), провела масштабную кибератаку на Албанию.

Об этом сообщает Politico.

Злоумышленники атаковали цифровую инфраструктуру столицы страны Тираны, парализовав работу городских сервисов.

Таким образом хакеры отомстили за то, что Албания принимает на своей территории около 3 тысяч членов иранской оппозиционной организации Моджахедин-е Халк (MEK), находящейся в изгнании.

MEK базируется в Албании с 2013 года, когда по просьбе правительства США в городе Манез был построен специальный лагерь для оппозиционеров. Этот объект неоднократно посещали американские официальные лица, в частности тогдашний вице-президент Майк Пенс.

В 2023 году албанская полиция провела обыск в лагере после получения информации о деятельности иранских спецслужб на его территории.

По сообщениям албанских СМИ, сайт городской администрации Тираны оставался недоступным и в субботу днем. Сбой в работе серверов может вызвать серьезные перебои в транспортном обслуживании, выдаче паспортов и водительских прав, а также поставить под угрозу личные данные почти 800 тысяч жителей.

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