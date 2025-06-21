Ученые поймали космический радиосигнал из далекого прошлого 21.06.2025, 20:30

Он поможет определить массу первых звезд.

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что с помощью радиосигналов можно определить массу первых звезд, появившихся вскоре после Большого взрыва. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Речь идет о так называемом 21-сантиметровом сигнале — слабом радиоизлучении от атомов водорода, возникшем более 13 миллиардов лет назад. Этот сигнал несет следы того, как первые звезды и черные дыры влияли на окружающее пространство. По словам астрономов, анализ этого излучения поможет понять, как во Вселенной появилась первая «заря» — свет первых звезд — и как тьма сменилась светом.

«Это уникальная возможность проследить, как появился первый свет во Вселенной», — пояснила профессор Анастасия Фиалков из Института астрономии Кембриджского университета, один из авторов исследования.

Исследователи разработали модель, которая показывает, как масса первых звезд — так называемых звезд Популяции III — влияет на форму и силу 21-сантиметрового сигнала. В отличие от современных телескопов, таких как Джеймс Уэбб, которые снимают изображения далеких галактик, радиотелескопы анализируют слабые сигналы с помощью статистики. Они не «видят» отдельные звезды, но позволяют получить сведения о целых звездных популяциях.

Авторы работы отметили, что предыдущие исследования недооценивали влияние двойных звездных систем, где одна из звезд уже превратилась в черную дыру или нейтронную звезду, а другая — еще нет. Эти системы активно испускают рентгеновское излучение, что влияет на водород вокруг и, следовательно, на 21-сантиметровый сигнал.

«Радиоастрономия может рассказать о массе первых звезд, — отметила соавтор работы доктор Элой де Лера Аседо. — Эти данные помогут понять, насколько они отличались от звезд, которые мы видим сейчас».

Результаты станут основой для следующих наблюдений, а в перспективе — помогут раскрыть тайны формирования первых звезд и галактик.

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