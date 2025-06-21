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Трамп принялся критиковать Испанию

  • 21.06.2025, 20:37
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Трамп принялся критиковать Испанию
Дональд Трамп

Президент США призвал Мадрид выделять 5% ВВП на оборону.

Страны НАТО должны выделять 5% своего ВВП на оборону, а Соединенные Штаты столько платить не должны. Альянсу следует «разобраться» с Испанией, которая критикует такие расходы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Politico, он сказал о том, что все страны НАТО должны выделять 5% от своего ВВП на финансирование обороны, но на США это не распространяется.

«Я не думаю, что мы (США) должны (выделять 5%) Но считаю, что страны НАТО должны, и это точно. Мы уже так много лет поддерживаем НАТО. Во многих случаях, как мне кажется, мы платили почти 100% всех расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны (выделять такой процент), а вот страны НАТО — да», — говорит Трамп.

Кроме того, журналисты поинтересовались, что думает Трамп об Испании, которая публично выступила против такого требования. В ответ он сказал «НАТО (с ней, — ред.) должно разобраться».

«Испания всегда выделяла очень мало. Так всегда было — они платили очень мало. Испания должна платить столько же, сколько и все остальные. Испания известна своими низкими платежами», — считает американский президент.

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