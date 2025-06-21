Дорожные камеры в Минске «поумнеют» 1 21.06.2025, 21:08

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Что нужно знать водителям.

Количество дорожных камер к концу года в Минске возрастет, часть из них «поумнеет», сообщают госСМИ.

Так, камеры смогут распознавать проезд на красный свет, непропуск пешеходов, непристегнутый ремень, неправильную парковку и другие правонарушения.

Сейчас многие функции проходят тестовый режим, но уже есть ситуации, когда водители получили штрафы за зафиксированные нарушения.

Как заявил в сюжете телеканала заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, тот функционал, который закладывается в систему мониторинга, нацелен в первую очередь на обеспечение дорожной безопасности, а не на количество выявленных правонарушений.

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