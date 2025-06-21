«Боруссия Дортмунд» одержала первую победу на клубном ЧМ 21.06.2025, 21:20

Яркий матч с семью голами.

В Цинциннати состоялся матч второго тура группового этапа клубного чемпионата мира между южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» и немецкой «Боруссией Дортмунд».

Первый гол в матче забила африканская команда. На 11-й минуте счет открыл бразилец Лукас Рибейро.

«Боруссия» ответила тремя мячами еще до перерыва — отличились Феликс Нмеча, Серу Гирасси и Джоб Беллингем. Для 19-летнего англичанина, который является родным братом звезды «Реала» Джуда Беллингема, этот гол стал дебютным в составе Боруссии.

На 59-й минуте счет стал разгромным из-за автогола защитника «Мамелоди Сандаунз» Хулисо Мудау. Через несколько минут форвард южноафриканцев Икрам Рейнерс сократил отставание, а в конце встречи Лебо Мотиба забил третий гол «Мамелоди».

«Боруссия» одержала первую победу на КЧМ-2025.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com