«Боруссия Дортмунд» одержала первую победу на клубном ЧМ
- 21.06.2025, 21:20
Яркий матч с семью голами.
В Цинциннати состоялся матч второго тура группового этапа клубного чемпионата мира между южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» и немецкой «Боруссией Дортмунд».
Первый гол в матче забила африканская команда. На 11-й минуте счет открыл бразилец Лукас Рибейро.
«Боруссия» ответила тремя мячами еще до перерыва — отличились Феликс Нмеча, Серу Гирасси и Джоб Беллингем. Для 19-летнего англичанина, который является родным братом звезды «Реала» Джуда Беллингема, этот гол стал дебютным в составе Боруссии.
На 59-й минуте счет стал разгромным из-за автогола защитника «Мамелоди Сандаунз» Хулисо Мудау. Через несколько минут форвард южноафриканцев Икрам Рейнерс сократил отставание, а в конце встречи Лебо Мотиба забил третий гол «Мамелоди».
«Боруссия» одержала первую победу на КЧМ-2025.