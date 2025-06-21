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«Боруссия Дортмунд» одержала первую победу на клубном ЧМ

  • 21.06.2025, 21:20
«Боруссия Дортмунд» одержала первую победу на клубном ЧМ

Яркий матч с семью голами.

В Цинциннати состоялся матч второго тура группового этапа клубного чемпионата мира между южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» и немецкой «Боруссией Дортмунд».

Первый гол в матче забила африканская команда. На 11-й минуте счет открыл бразилец Лукас Рибейро.

«Боруссия» ответила тремя мячами еще до перерыва — отличились Феликс Нмеча, Серу Гирасси и Джоб Беллингем. Для 19-летнего англичанина, который является родным братом звезды «Реала» Джуда Беллингема, этот гол стал дебютным в составе Боруссии.

На 59-й минуте счет стал разгромным из-за автогола защитника «Мамелоди Сандаунз» Хулисо Мудау. Через несколько минут форвард южноафриканцев Икрам Рейнерс сократил отставание, а в конце встречи Лебо Мотиба забил третий гол «Мамелоди».

«Боруссия» одержала первую победу на КЧМ-2025.

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